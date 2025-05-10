ضحية العنف الأسري، أمن الإسماعيلية يحقق في مصرع طفلة بعد تعرضها للضرب المبرح

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تحقيقاتها في واقعة مصرع طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لقيت مصرعها بعد تعرضها للضرب المبرح بإحدى قرى محافظة الإسماعيلية.

إخطار بمصرع طفلة

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارًا من نقطة شرطة مجمع الإسماعيلية الطبي يفيد بوصول طفلة إلى المجمع وهي جثة هامدة.

معلومات عن الطفلة

وتبين أن الطفلة تدعى "ملك. م. ب" تبلغ من العمر 3 سنوات، وعلى جثمانها آثار ضرب وتعذيب، حيث تم إيداعها بمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي لتكون تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

ضحية جديدة من ضحايا العنف الأسري

وكشفت التحريات المبدئية أن الطفلة ضحية عنف أسري تم التعدي عليها بالضرب المبرح من قبل شخص من عائلتها حتى فارقت الحياة.

وأشارت مصادر إلى أن الفرق الطبية بالمستشفى لم تتمكن من إسعافها لأنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.



ومن جهة أخرى عثر أهالي منطقة سوق الجمعة في الإسماعيلية، على جثة شخص توفي في ظروف غامضة، يقيم بذات المنطقة.

إخطار بالعثور على جثمان متوفى

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارًا بالعثور على جثة شخص في الخمسينيات من عمره بمنطقة سوق الجمعة في محافظة الإسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

نقل الجثة إلى المستشفى

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

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