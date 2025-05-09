السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العثور على جثة شخص متيبسة في سوق الجمعة بالإسماعيلية

العثور على جثمان
العثور على جثمان متيبس، فيتو

عثر أهالي منطقة سوق الجمعة في الإسماعيلية، على جثة شخص توفي في ظروف غامضة، يقيم بذات المنطقة.  

ضبط 8 مراكز علاج إدمان تدار بدون ترخيص في الإسماعيلية (صور)

وزير الرياضة يشهد فعاليات ختام القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية بالإسماعيلية (فيديو)

إخطار بالعثور على جثمان متوفي 

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا بالعثور على جثة شخص في الخمسينات من عمره بمنطقة سوق الجمعة في محافظة الإسماعيلية.

 

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

نقل الجثة إلى المستشفى 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.    

 

وتبين أن المتوفى يدعى مجدى سيد ابراهيم محمد يبلغ من العمر 55 عاما وتم نقله إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي.  
 

وعلى صعيد آخر، كانت قد وجهت أجهزة الأمن ضربة موجعة لعناصر شديدة الخطورة تخصصت في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بمحافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء. 

معلومات وتحريات دقيقة
 

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عناصر إجرامية شديدة الخطورة بتشكيل بؤر متخصصة في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة؛ تمهيدًا لترويجها، مع حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة. 

مصرع عنصرين وضبط آخرين
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، سبق اتهامهما في جنايتي "مخدرات" و" شروع في قتل"، وضُبط باقي عناصر البؤر الإجرامية. 

 

مضبوطات بالملايين
تم العثور بحوزة المتهمين على كمية ضخمة من المواد المخدرة بلغ وزنها 488 كيلو جرامًا من الحشيش والهيدرو، إلى جانب 2 بندقية آلية، وطبنجة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 54 مليون جنيه.

 

الداخلية: لا تهاون مع مروجى السموم 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع جلب وترويج المخدرات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية سوق الجمعة العثور على جثمان متوفي سوق الجمعة بالاسماعيلية

مواد متعلقة

وزير الرياضة يشهد فعاليات ختام القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية بالإسماعيلية (فيديو)

إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية تعقد حلقات حوارية للصيادين ببحيرة التمساح (صور)

ضبط 8 مراكز علاج إدمان تدار بدون ترخيص في الإسماعيلية (صور)

اعتماد 11 مدرسة بالإسماعيلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الأكثر قراءة

560 جنيها تراجعا في سعر جنيه الذهب بمحلات الصاغة ختام تعاملات اليوم

ثلاثة لاعبين بالصدارة، اشتعال المنافسة على لقب هداف الدوري الممتاز

منتخب مصر يفوز علي تنزانيا بهدف في كأس أفريقيا ويتأهل لدور الـ 8

القبض على المهندس التنفيذي للشركة المسئولة عن انفجار خط الغاز الرئيسي بأكتوبر

الأهلي يغرد على قمة ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الخامسة للتصفية النهائية

أول تعليق من أيمن الرمادي بعد تعادل الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تم إحياء التاريخ، شهادات سياح من جنسيات مختلفة على تطوير منطقة الأهرامات (فيديو)

طارق مصطفى يكشف سر فوز البنك الأهلي على بيراميدز

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأب القدوة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها تغطية الوجه للمرأة، 5 محظورات يجب تجنبها عند الإحرام

تفسير حلم رش الماء في المنام وعلاقته بالشعور بالضغط النفسي

حكم ستر وجه المرأة وارتداء النقاب والبرقع والقفازين في الحج

المزيد
الجريدة الرسمية