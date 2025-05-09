الجمعة 09 مايو 2025
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محافظات

ضبط 8 مراكز علاج إدمان تدار بدون ترخيص في الإسماعيلية (صور)

مراكز علاج الادمان
مراكز علاج الادمان الغير مرخصة بالإسماعيلية، فيتو

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان والطب النفسي، وذلك خلال الحملة المشتركة التي شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية بالإشتراك مع الإداره العامة لمكافحة المخدرات. 

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مراكز غير مرخصة 

وأوضحت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن المراكز المضبوطة تدار جميعها بدون ترخيص لمزاولة مهنة الطب وبدون ترخيص مكاني، وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية الغير حكومية رقم 51 لسنه 1981 والمعدًّل برقم 153 لسنة 2004، ويتم حجز المرضى وعلاجهم بدون وجه حق وبدون الحصول على موافقة الصحة النفسية، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009 والمعدَّل بقانون رقم 210 لسنة 2020. 

مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو
مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو
مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو
مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو
مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو
مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو

أبرز المخالفات التي تم ضبطها 

وتابعت أن المخالفات شملت أيضًا عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والتخلص الغير آمن من النفايات الطبية الخطرة والصلبة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدَّل بقانون رقم 202 لسنة2020 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو
مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو
مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو
مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو
مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو
مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو

لجنة للمرور على المراكز المتخصصة 

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية  إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وعضوية دكتورة نهال أحمد ودكتورة سمر أحمد، وبالتعاون مع الجهات المعنية للمرور على عدد من المراكز الخاصة والتى تمارس نشاط علاج الإدمان بدون ترخيص بجانب عدم وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة. 

 

جاء ذلك وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لممارسة نشاط علاج الإدمان ووجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة. 

مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو
مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو

 

مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو
مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو
مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو
مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة في الإسماعيلية، فيتو

وأكدت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية،  على استمرار الحملات لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير الترخيص، والتأكد من أمان ونظافة الأماكن المتعاملة مع  المرضى، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصًا على صحة وسلامة المرضى.
 

 

 

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