الأربعاء 07 مايو 2025
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بيطري الإسماعيلية يحصن الكلاب الضالة ضد السعار بقرية النورس (صور)

بيطري الإسماعيلية
بيطري الإسماعيلية يحصن الكلاب الضالة ضد السعار

 واصلت الفرق التابعة لمديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملتها الميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، وذلك بقرية النورس. 

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جهود الدولة في مجابهة مرض السعار

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام 2030 وطبقًا للمادة 23 من قانون 29 لسنة 2030 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تم إقراره من مجلس النواب.  

 

لجنة من الطب البيطرى لمتابعة التحصين 

أطلقت لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان،  حملة تحصين ضد مرض السعار للكلاب الضالة، بنطاق كمبوند معاشات هيئة قناة السويس، ومنطقة الخامسة، حيث تم تحصين ٣٠ كلب ضال. 
 

 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

الهدف من الحملة 

وأشار الدكتور حامد الأقنص رئيس الإدارة المركزية ومدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملة تهدف إلي تحصين الكلاب بمصل السعار، مؤكدًا على أهمية الدور المجتمعي للمواطنين من خلال مشاركتهم بالحملة بالدعم والإرشاد للأماكن المقترحة لتنظيم الحملات القادمة.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

  توعية المواطنين 

كما تم إجراء توعية للمواطنين بمركز طب أسرة الكيلو ٢، بخطورة مرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان، وكيفية انتقاله وكيفية التصرف في حالة العقر، كما تم التوعية بثقافة الرفق بالحيوان والتربية السليمة للحيوانات الأليفة. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 جدير  بالذكر، أن المديرية تواصل حملاتها بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان لتغطي كافة المناطق بالمحافظة ومراكزها.
 

 

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