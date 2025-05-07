الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

قوافل بيطرية مجانية للارتقاء بالثروة الحيوانية في الإسماعيلية (صور)

قوافل بيطرية للارتقاء
قوافل بيطرية للارتقاء بالثروة الحيوانية في الإسماعيلية

قامت لجنة من إدارة الخدمات والتأمين، بمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بالمرور والتفتيش على عدد من الصيدليات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، وأسفرت الحملات عن إجراء 3 معاينات لاستخراج التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى التفتيش على صلاحية الأدوية، حيث تم تحرير محضر لعدم وجود تراخيص لدى إحدى الجهات. 

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جهود لجان التحصين 

وفي السياق ذاته، واصلت لجان التحصين التابعة لإدارة الوقاية بالمديرية، أعمالها المكثفة بجميع مراكز وقرى المحافظة، حيث تم تحصين 5827 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و663 رأسًا ضد مرض حمى الوادي المتصدع.  

 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

ضرورة التوجه للجان 

وأكد دكتور حامد الأقنص رئيس الإدارة المركزية ومدير مديرية الطب البيطري، ضرورة التوجه إلى لجان التحصين لحماية الثروة الحيوانية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

إقامة قافلة علاجية بيطرية 

وعلى جانب آخر، نظمت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع جامعة قناة السويس والإدارة البيطرية بأبوصوير، قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية بقرية شعيب الواصفية التابعة أبوصوير، حيث تم تقديم الدعم اللوجستي الكامل وتوفير الكشف والعلاج بالمجان، وأسفرت القافلة عن علاج 2932 حيوانًا. 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

وجديرًا بالذكر، أن المديرية مستمرة في القوافل البيطرية، لا سيما في القرى الأكثر احتياجًا، حرصًا على دعم المربين وتحسين صحة الثروة الحيوانية في المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات والقوافل البيطرية؛ لتحسين صحة الثروة الحيوانية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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