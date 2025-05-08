نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد الأراضي (صور)

تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز، خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام مركز ومدينة القصاصين الجديدة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين، والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

استرداد أراضي الدولة

واستهل نائب محافظ الإسماعيلية الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

موقف تقنين الأراضي

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى مركز ومدينة القصاصين.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

ووجه بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

وفي نهاية الاجتماع، شدد نائب محافظ الإسماعيلية على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.

ثم تفقد "عصام" ومرافقوه، المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل وسرعة إنهاء الإجراءات للمواطنين.

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