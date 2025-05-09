وزير الرياضة يشهد فعاليات ختام القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية بالإسماعيلية (فيديو)

أجرت "فيتو"، قبل قليل، بثا مباشرا من معسكر القرش في محافظة الإسماعيلية، لنقل فعاليات ختام القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.

وكان معسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية قد شهدت ندوة تثقيفية تحت عنوان العلاقات الدبلوماسية وإدارة الأزمات كيف يمكن للشباب الإعلامي أن يصنع الفارق وذلك ضمن فعاليات القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جانب من فعاليات المنتدى، فيتو

جانب من فعاليات المنتدى، فيتو

أبرز المحاضرون خلال الندوة

تناولت الدكتورة الأميرة سماح فرج، عميد كلية الإعلام بجامعة سيناء، خلال الندوة التي شهدها معسكر القرش في محافظة الإسماعيلية الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الشباب الإعلامي في تعزيز العلاقات الدبلوماسية وإدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية،أهمية الوعي الإعلامي بالقضايا الدولية والإقليمية، وضرورة امتلاك الشباب الأدوات والمهارات اللازمة لتحليل المعلومات بشكل دقيق وموضوعي، وتسليط الضوء على قدرة الإعلام الشبابي على بناء جسور من التواصل والتفاهم بين الثقافات المختلفة، ومساهمته الفعالة في تقديم صورة حقيقية وموثوقة عن الأحداث والتطورات.

جانب من فعاليات المنتدى، فيتو

جانب من فعاليات المنتدى، فيتو

استثمار الطاقات الإبداعية

وتحدثت عميدة إعلام سيناء مع الشباب الإعلامي عن إليه استثمار الطاقات الإبداعية والقدرة على استخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل مبتكر، الأمر الذي يمكن أن يسهم بشكل كبير في إدارة الأزمات من خلال نشر المعلومات الصحيحة ومكافحة الشائعات والأخبار المضللة، بالإضافة إلى تعزيز الروح الإيجابية والتكاتف المجتمعي في أوقات الشدة.

تمكين الشباب إعلاميا

ودعت الدكتورة الأميرة سماح فرج المؤسسات الإعلامية والأكاديمية إلى تبني استراتيجيات تهدف إلى تمكين الشباب الإعلامي وتزويدهم بالتدريب والتأهيل اللازمين، وتشجيعهم على الانخراط الفاعل في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. وأكدت على أن الاستثمار في قدرات الشباب الإعلامي هو استثمار في مستقبل أكثر استقرارًا وتفاهمًا وتعاونًا بين الأمم.

جانب من فعاليات المنتدى، فيتو

جانب من فعاليات المنتدى، فيتو

جانب من فعاليات المنتدى، فيتو

تفاعل الحضور مع محتوى المحاضرة

وتفاعل الحضور بشكل كبير مع محتوى المحاضرة، حيث أثروا النقاش بالعديد من الأسئلة والاستفسارات التي عكست اهتمامهم العميق بدور الإعلام الشبابي في خدمة قضايا الوطن وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.

تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الفعاليات الهامة التي تتضمنها القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشباب الإعلامي من الجانبين، ومناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع الإعلام في العصر الرقمي.

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