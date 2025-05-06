بعد جدل غش البنزين، تموين الإسماعيلية تسحب عينات من محطات الوقود للتأكد من الجودة

قالت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين في محافظة الإسماعيلية، أن المديرية شنت عدة حملات تستهدف إحكام الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود.

سحب عينات من محطات الوقود

وخلال الحملة التموينية تم سحب 12 عينة من المحطات التي تم المرور عليها لتحليلها والتأكد من جودتها.

جانب من سحب العينات،فيتو

جانب من سحب العينات،فيتو

تحرير عدد من المحاضر

كما تم تحرير 47 محضرا يتنوع ما بين عدم الانتظام بالقيد في السجل وعدم استلام كامل بالحصة ومخالفة خط السير وعدم تنفيذ التعليمات، وتفريغ حمولة خارج المستودع وبيع بأزيد من السعر المقرر، بالإضافة إلى محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وحصة بدون فواتير.

جانب من سحب العينات،فيتو

مناشدة هامة للمواطنين

وناشدت وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية المواطنين بالتعاون مع مديرية التموين، في الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك، مؤكدًا استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الانضباط في الأسواق وضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان الجودة ومطابقة المواصفات وضبط المتلاعبين.

وكانت قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة لضبط الأسواق ومتابعة الالتزام بالقوانين وسحب عينات من المحطات لتحليل العينات والتأكد من جودتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.