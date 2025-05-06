الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد جدل غش البنزين، تموين الإسماعيلية تسحب عينات من محطات الوقود للتأكد من الجودة

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

قالت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين في محافظة الإسماعيلية، أن المديرية شنت عدة حملات تستهدف إحكام الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود. 

محافظ الإسماعيلية يتفقد الديوان العام ويتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود وحدة المخلفات في متابعة مستوى النظافة (صور)

سحب عينات من محطات الوقود 

وخلال الحملة التموينية تم سحب 12 عينة من المحطات التي تم المرور عليها لتحليلها والتأكد من جودتها. 

جانب من سحب العينات،فيتو
جانب من سحب العينات،فيتو
جانب من سحب العينات،فيتو
جانب من سحب العينات،فيتو

تحرير عدد من المحاضر 

كما تم تحرير 47 محضرا يتنوع ما بين عدم الانتظام بالقيد في السجل وعدم استلام كامل بالحصة ومخالفة خط السير وعدم تنفيذ التعليمات، وتفريغ حمولة خارج المستودع وبيع بأزيد من السعر المقرر، بالإضافة إلى محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وحصة بدون فواتير. 

جانب من سحب العينات،فيتو
جانب من سحب العينات،فيتو

مناشدة هامة للمواطنين 

وناشدت وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية المواطنين بالتعاون مع مديرية التموين، في الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك، مؤكدًا استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الانضباط في الأسواق وضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان الجودة ومطابقة المواصفات وضبط المتلاعبين. 

وكانت قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة لضبط الأسواق ومتابعة الالتزام بالقوانين وسحب عينات من المحطات لتحليل العينات والتأكد من جودتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية تموين الاسماعيلية محطات الوقود مخالفات تموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتفقد الديوان العام ويتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود وحدة المخلفات في متابعة مستوى النظافة (صور)

قومي المرأة بالإسماعيلية يعقد جلسات الدوار بقرى حياة كريمة (صور)

صحة الإسماعيلية تشارك في ندوة توعوية لحجاج قرعة الداخلية (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

مصدر يكشف حقيقة القبض على عميد كلية علوم الزقازيق في واقعة روان ناصر

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء بالصاغة

خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

ينهى مطلب العبور المجاني من قناة السويس، تفاصيل الاتفاق بين أمريكا والحوثيين

دوري أبطال أوروبا، مارتينيز يتقدم بالهدف الأول لإنتر ميلان في شباك برشلونة

من الدوري الإيطالي، مدرب جديد يدخل ترشيحات تدريب الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

المزيد

انفوجراف

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء الفقهاء في أشهر الحج وسبب الاختلاف

هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم لغة الضاد؟ رد مفاجئ من علي جمعة (فيديو)

الصلاة خير من النوم، الإفتاء توضح حكم التثويب في غير أذان الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية