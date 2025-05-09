السبت 10 مايو 2025
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رياضة

سلة الأهلي تتأهل لنهائي دوري السوبر للسيدات

سلة الأهلي تتأهل
سلة الأهلي تتأهل لنهائي دوري السوبر للسيدات

تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لنهائي بطولة دوري السوبر، عقب الفوز اليوم علي مصر للتأمين بنتيجة 93-38 في ثاني مواجهات الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام Best of 3.

أقيمت المباراة علي صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية، وقدم خلالها الفريق أداء مميزًا وقويًّا بقيادة طارق خيري المدير الفني للفريق، ونجح «سيدات الأهلي» في حسم المباراة بنتيجة 93-38.

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد حقق الفوز على مصر للتأمين في المباراة الأولى بنتيجة 63-47.

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