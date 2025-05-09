تطور جديد في أزمة خليج المكسيك، دعوى قضائية ضد شركة جوجل بسبب خرائطها

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، اليوم، إن حكومتها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "جوجل" الأمريكية، بسبب عرض خرائطها الرقمية لاسم "خليج أمريكا" بدلا من خليج المكسيك، وفق ما نقلت وكالة “روسيا اليوم”.

المكسيك ترفع دعوى قضائية ضد جوجل

وأوضحت شينباوم في مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي: “تم بالفعل رفع الدعوى ضد شركة جوجل بسبب عرض خرائطها الرقمية اسم "خليج أمريكا”. وقد صدر القرار الأول. ونحن الآن في انتظار التالي".

وتابعت أن المكسيك تطالب "جوجل" بالالتزام الصارم بالمسميات التي أقرتها الحكومة الأمريكية، والتي تنص على أن الاسم الجديد يمكن استخدامه فقط للجزء التابع للجرف القاري الأمريكي من الخليج.

وأضافت شينباوم أن حكومة المكسيك لا تعترض على حق السلطات في واشنطن بإعادة تسمية المعالم الجغرافية ضمن نطاق اختصاصها، لكنها ترفض بشكل قاطع تطبيق هذه الأسماء على أراضي دول أخرى، بما يتعارض مع الأعراف الدولية.

وأكدت الرئيسة المكسيكية إصرارها على أن لهم الحق في تسمية جزئهم، وليس الخليج بأكمله. هذا يتجاوز الصلاحيات الوطنية ويتطرق إلى قضايا دولية".

وقد طالبت حكومة المكسيك "جوجل" بتصحيح خرائطها الرقمية وإعادة اسم خليج المكسيك للمناطق التي تتبع للمكسيك وكوبا.

يذكر أنه فور تولي دونالد ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، أصدر أمرا تنفيذيا بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح "خليج أمريكا".

ترامب: رئيسة المكسيك امرأة جميلة لكنها خائفة من العصابات

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إن نظيرته المكسيكية كلاوديا شينباوم رفضت اقتراحه بإرسال قوات من الجيش الأمريكي إلى المكسيك للمساعدة في إحباط تجارة المخدرات غير المشروعة "لأنها تخشى عصابات البلاد القوية.

وجاءت تعليقات ترامب بعد يوم من تأكيد شينباوم أن ترامب "ضغط عليها في مكالمة هاتفية الشهر الماضي"، لقبول دور أكبر للجيش الأمريكي في مكافحة عصابات المخدرات في المكسيك.

وأكد ترامب أن اقتراحه إرسال قوات من الجيش إلى المكسيك "صحيح"، منتقدا شينباوم لرفضها الفكرة.

وتابع الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية الأحد: "حسنا، إنها خائفة جدا من العصابات لدرجة أنها لا تستطيع المشي، لذا تعلمون أن هذا هو السبب، وأعتقد أنها امرأة جميلة. رئيسة المكسيك امرأة جميلة، لكنها خائفة جدا من العصابات لدرجة أنها لا تستطيع حتى التفكير بشكل سليم".

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