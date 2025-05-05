ذكرت هيئة رصد الزلازل الوطنية في المكسيك في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب البلاد اليوم.

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب المكسيك

وأضافت، أن الزلزال وقع على بعد 28 كيلومترا جنوب غرب مدينة أكالا في ولاية تشياباس تمام الساعة 02:28 بالتوقيت المحلي، وتم تحديد المصدر على عمق 269 كيلومترا.

ولا توجد معلومات عن سقوط ضحايا أو إصابات أو أضرار محتملة نتيجة الزلزال.

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