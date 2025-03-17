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خارج الحدود

الولايات المتحدة تستأنف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك (فيديو)

الجدار الحدودي، فيتو
الجدار الحدودي، فيتو

 أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم عن استئناف الولايات المتحدة بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، والذي سيتضمن إضافة 11 كيلومترا من السياج الحدودي.

ووفقا لـ نويم فإن هذا المشروع يهدف إلى إغلاق الحدود أمام تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ضمن أحد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى.

وقالت نويم في مقطع فيديو عبر منصة "إكس": أنا هنا في ولاية أريزونا، ومن هذا الموقع يمكنكم رؤية النقطة التي ينتهي فيها الجدار الحدودي، بدءا من اليوم، سنبدأ في بناء 7 أميال جديدة "ما يزيد عن 11 كيلومترا من الجدار".

 

وفقا لتقرير نشرته قناة CBS فقد خصصت سلطة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حوالي 70 مليون دولار لتوسيع الجدار، وحصلت شركة "غرانيت كونستراكشن" ومقرها كاليفورنيا، على عقد تنفيذ المشروع.

وشهدت الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن زيادة قياسية في معدلات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية، وتشير الإحصائيات الرسمية للسلطات الحدودية الأمريكية إلى أن أكثر من 8 ملايين مهاجر دخلوا الأراضي الأمريكية بدون وثائق منذ يناير 2021 وحتى الآن.

في خطابه الأول بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية في 20 يناير، وعد ترامب بوقف فوري لتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية، كما أعلن عن خطط لإعادة ملايين المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية استجابة للأوضاع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مما يعكس التحديات المستمرة في هذا المجال.

وفي 22 فبراير، صرّح الرئيس الأمريكي بأن إدارته تمكنت خلال الشهر الأول من ولايته الثانية من القضاء على مشكلة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن الولايات المتحدة باتت تمتلك "أفضل حدود في تاريخ البلاد".

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الجدار الحدودي مع المكسيك الأمن الداخلى الأمريكى السياج الحدودي الولايات المتحدة

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