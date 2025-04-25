الجمعة 25 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بعد مشهد "سيد الناس"، تعرف على سر تصدر ريم مصطفى تريند جوجل

ريم مصطفى
ريم مصطفى

 تصدرت الفنانة ريم مصطفى، تريند “جوجل”، في الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، وهي تتحدث عن مشهد “سيد الناس”.

في هذا السياق، علق الكثير من الجمهور، على المشهد الذي قالت فيه "أنت اللي قتلت ابني يا مجدي"، من مسلسل "سيد الناس"، الذي قدمته في رمضان 2025، حيث قال أحد المتابعين “أنا بحب ريم مصطفى بس بصراحة المشهد كان فيك”.

وواصل المتابعون التعليق، حيث قالت إحدى المتابعات: "مش عارف لية حاسة أني ريم مصطفى مكنتش حابه دورها في مسلسل سيد الناس".

على الجانب الآخر، قالت ريم خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر شاشة ON، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس: "الموضوع قالب معايا ضحك، كل ما حد يكلمني أقولهم أنا بقيت تريند قلبي مات محدش يتكلم معايا".

وأعربت "مصطفى" أنها في بداية الانتقادات شعرت بـ"خضة"، مشيرة إلى أن الموضوع مر معها بمراحل، ففي البداية شعرت بـ"الخضة"، ومن ثم عندما شاهدت المشد في البداية، قالت لنفسها: "إيه القرف اللي أنا عاملاه ده".

وأكدت أنها كانت في وقت تصوير المشهد تمر بظرف، رفضت ذكره، مضيفة: "لما شوفته قلت يا نهار أبيض! أنا متخيلتش إني طالعة بالمنظر ده، وقلت يا رب محدش يشوفه، فمع أول فيديو تريند كنت عماله أقول أمشي من هنا"، لافتة إلى أنها فكرت وقتها فماذا تفعل حيال الأمر فهل تكتئب وتحزن أم ماذا".

وعن الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "تيك توك"، والذي تقلد فيه مشهد للفنان عادل إمام، والذي اعتبره البعض ردا على الانتقادات، قالت إنها صورته قبل أن تصبح تريند وكأنها تشعر بالأمر.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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سلسل سيد الناس الفنانة ريم مصطفي البرامج التلفزيونية في رمضان مسلسل سيد الناس

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