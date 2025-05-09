الجمعة 09 مايو 2025
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جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بكلية التجارة جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة،  جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2024/2025، لجميع الشعب، والفرق الدراسية بالكلية.

جدول امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة 
جدول امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة 

وأوضح الجدول أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتجارة القاهرة، تبدأ في يوم الأربعاء ١٩ مايو الجاري، وتنتهي يوم الأحد ١٥ يونيو المقبل.

جدول امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة 
جدول امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة 

جدول امتحانات تجارة القاهرة للترم الثاني

وحدد جدول امتحانات تجارة القاهرة، مواعيد الامتحانات، بالنسبة لمجموعة الدراسة باللغة العربية بكلية التجارة انتظام، وانتساب موجه، المستوى الأول، بحيث تبدأ الامتحانات يوم الخميس ٢٢ مايو بمادة المحاسبة التوسطة، ويوم الأربعاء ٢٨ مايو في مادة مقدمة في الأعمل، ويوم الثلاثاء ٣ يونيو في مادة رياضيات الاعمال،  ويوم الخميس ١٢ يونيو في مادة قانون الأعمال، وتنهي يوم الأربعاء ١٨ يونيو في التفكير النقدي.

جدول امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة 
جدول امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة 


وتبدأ امتحانات المستوى الثاني انتظام، وانتساب موجه، يوم الأربعاء ٢١ مايو في مادة أساسيات المراجعة، ويوم الاثنين ٢٧ مايو في مادة أساسيات التمويل، ويوم الاثنين ٢ يونيو في مادة أساسيات نظرية الخطر والتموين، ويوم الأربعاء ١١ يونيو في مادة نقود وبنوك والتجارة الخارجية، ويوم الثلاثاء ١٧ يونيو، في مادة النظم البيئية والتنمية المستدامة. 

جدول امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة 
جدول امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة 


وتبدأ امتحانات المستوى الثالث، انتظام وانتساب موجه، يوم الثلاثاء ٢٠ مايو، في مادة المحاسبة الضريبية١، ويوم الاثنين ٢٦ مايو في مادة نظم معلومات الاعمال، ويوم الأحد ١ يونيو في مادة المحاسبة في المشروعات المتوسطة والصغيرة لمسار المحاسبة، وإدارة الموارد البشرية لمسار الإدارة، ونماذج إدارة المخاطر الاحتمالية لمسار التأمين، ويوم الثلاثاء ١٠ يونيو، في مادة نظم محاسبة التكاليف لمسار المحاسبة، ودراسة جدوى المشروعات لمسار الإدارة، واستراتيجيات وسياسات الاستثمار لمسار التأمين، ويوم الاثنين ١٦ يونيو في مادة محاسبة مالية متقدمة لمسار المحاسبة، والإدارة الدولية لمسار الإدارة، ومادة التأمين التكافلي لمسار التأمين.

جدول امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة 
جدول امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة 

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتجارة القاهرة 2025

وضعت الكلية مجموعة من المحظورات أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024/2025 وجاءت كالتالي:

جدول امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة 
جدول امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة 
  • عدم السماح بدخول الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية، أو أي مادة علمية داخل اللجان، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
  • لن يسمح بدخول أي طالب إلى اللجنة الامتحانية بعد مرور ١٥ دقيقة من بداية اللجنة.
جدول امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة 
جدول امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة 

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