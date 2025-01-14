انتظام سير الامتحانات ببرامج اللغات في كلية التجارة الدولية واللغات بجامعة الإسماعيلية الجديدة (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، على انتظام سير العملية الامتحانية لطلاب برامج اللغات بكلية التجارة الدولية واللغات.

وأشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالتزام الطلاب والهيئة الأكاديمية بالمعايير الأكاديمية المتبعة وضمان بيئة امتحانية هادئة.

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

متابعة أعمال الانتخابات

وفي إطار المتابعة الميدانية، قام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة للشئون الأكاديمية، بزيارة تفقدية إلى مقر اللجان الامتحانية بكلية الألسن.

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

كان في استقباله الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن، والدكتور طارق أبو الميلة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى إبراهيم، منسق برامج اللغات، حيث اطلع على سير العمل داخل اللجان وتأكد من توفير جميع التسهيلات اللازمة للطلاب.

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

عدم وجود شكاوى من الامتحانات

وأشار الدكتور عادل حسن خلال جولته إلى عدم تلقي أي شكاوى من الطلاب، مما يعكس الجهد المبذول لضمان سير الامتحانات بشكل سلس ومنظم.

كما أثنى على جاهزية القاعات وتوفير الأدوات اللازمة لضمان أداء الطلاب لامتحاناتهم بكل يسر.

إجراء الامتحان على فترتين

شهدت الفترة الصباحية أداء 103 طلاب وطالبات من الفرقة الأولى لامتحاناتهم، فيما أدى 85 طالبًا وطالبة من الفرقة الثانية امتحاناتهم في الفترة المسائية، وسط أجواء من الالتزام والانضباط.

تأتي هذه المتابعة في إطار حرص إدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على تحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية وتقديم تجربة أكاديمية متميزة للطلاب، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في إعداد جيل متميز من الكوادر المؤهلة للمنافسة في سوق العمل.

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