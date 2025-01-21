جنتلمان التعليق وملك الافيهات ميمي الشربيني، اكتشفه عبده البقال في مباريات كلية تجارة القاهرة، تعليقه بكأس العالم 1986 كان صدفة بعد اعتذار لطيف، اختتم مشواره بالتعليق على دربي الأهلي والزمالك

متي اختفي الشربيني عن التعليق واين كان يقضي اخر ايامه....شاطئ جمصة عشقه..ومشاهدة المباريات علي القهوة متعته..الطاولة والسهر مزاج

وفاة ميمي الشربيني، غيب الموت أمس الاثنين جنتلمان التعليق بالكرة المصرية نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق ميمي الشربيني ملك الافيهات والتعليقات المثيرة للجدل بعد صراع طويل مع المرض.

ميمي الشربيني جنتلمان التعليق

وأسدل الستار على حقبة كروية شهدت تميزا في الكرة المصرية وأحد أهم جوانبها التعليق وقد ارتبط الكثيرون من محبي وعشاق الساحرة المستديرة بـ ميمي الشربيني من خلال تعليقاته الجذابة والممتعة والتي كانت تعطي للمباراة شكلا وطعما مميزا فقد كان محبي كرة القدم ينتظرون تعليقه من مباراة لاخري بل ان الكثيرين كانو يتابعونها بسبب حبهم وعشقهم لهذا المعلق الموهوب الذي عشق التعليق وفضله علي التدريب.

اختفاء ميمي الشربيني

اختفي اسطورة التعليق عن ممارسة مهنته المفضله خلال السنوات الاخيرة واختفت معه الافيهات وجمال التعليق علي المباريات بالمسابقات المحلية.

أشهر إفيهات ميمي الشربيني

«عنقود مهارات يابني»، «معجون كورة والله»، «إكسترا مهارات إكسترا حواس»، «بيعمل كل حاجة في الكورة ده ناقص يكلمها»، «بنى إمبراطوريته بفلسفته الخاصة»،«أحد مواليد منطقة الجزاء»، «واحد من جنرالات الكرة المصرية»، «سيمفونية كروية تعزف على أرض الملعب»، «آخر حبات عنقود الموهوبين»، «صاحب الكرافتة الشيك».. «بابا نويل الكرة المصرية»

كل هذه الإفيهات وغيرها من العبارات الشهيرة التى تربى عليها جيل عاشق للتعليق المتميز لـ«جنتلمان» التعليق الكروي ميمي الشربيني، الذي استطاع بموهبته ولمحاته الإبداعية التأثير في جيل كامل من عشاق الساحرة المستديرة.

غاب الشربيني عن التعليق منذ عام 2012 وفضل الابتعاد عن مجال كرة القدم والسفر للعيش بمدينة جمصة التي عشقها واصبح يقضي أوقاته على شاطئ جمصة عشقه الوحيد بعد هجره التعليق وظل هناك حتي وافته المنية

الشربيني متعته ياخد الأذن من العين

وقال «الشربيني» في حوار سابق مع فيتو إنه عشق الساحرة المستديرة منذ الصغر، وعندما أتيحت له الفرصة للتعليق على المباريات، وجد نفسه، وأوضح أنه كان يشعر بأقصى درجات المتعة عندما «يأخد الأذن من العين»- في إشارة إلى استرقاق سمع الجمهور إلى تعليقاته.

وكشف الشربيني عن أن التعليق بكأس العالم سنة 1986 جاء صدفة بعد اعتذار الكابتن محمد لطيف عن عدم المشاركة.

اختتم مشواره بالتعليق على مباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

وكان ميمي الشربيني أحد نجوم النادي الأهلي فى فترة الخمسينيات والستينيات، إذ وُلد عام 1938 بالمنصورة وبدأ ممارسة الكرة في النادي المصري عام 1953، قبل أن ينتقل للأهلي عندما اكتشفه عبده البقال كشاف القلعة الحمراء في مباريات كلية تجارة القاهرة.

بدأ ميمي الشربيني التعليق على المباريات بداية من أواخر سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2010 الذي شهد تعليقه الأخير على مواجهات الكرة المصرية بمباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك.

الطيب بيكلم كتير

ذكر نجم التعليق الرياضي أنه لا يتابع أي من المعلقين الجدد، ولا يعرف أغلبهم، متابعًا: «تربيت على يد عمالقة التعليق مثل محمد لطيف وعلي زيور والجويلي»، وتابع ساخرًا: «مقلتش أن أحمد الطيب رغاي بس مبيبطلش كلام» وتذكر الشربيني جملة لزيور في تعليقه وهو يقول: «أنا قلت لابني تجيب مجموع كويس هديك المصروف».



ابو تريكة لا يقارن بصالح سليم

وكانت له تصريحات نارية عن بعض النجوم أو المواقف منها تصريحه عن أبو تريكة والذي قال فيه إن «أبوتريكة ليس في مهارة صالح سليم»، وقال «الجنتلمان»: «لم أخطئ في حق محمد أبو تريكة، ولا أجرؤ على سبه أو أي أحد آخر حتى لو كان شحات كرة، ولكن لا يوجد وجه مقارنة بين صالح سليم وأبو تريكة لأن المايسترو ليس له مثيل».

اسالوا الأهلي لماذا لم يطلبوني للتدريب



وبشأن ما تردد عن إمكانية تدريبه الفريق الكروي الأول بالأهلي، قال الشربيني: «اسالوا الأهلي لماذا لم يطلبوني للتدريب».

ارتباط الشربيني بمدينة جمصة

و كان ميمي الشربيني بعد اعتزاله التعليق، يجلس بشرفة الشاليه الخاص به، والذي حرص أن يطل على البحر الذي يكتفي بالاستمتاع به من على الشاطئ لافتقاده موهبة السباحة وفشله في تعلم "العوم".

وارتبط ميمي الشربيني، بمدينة جمصة منذ تدريبه فريق المنصورة ببداية خوضه مجال التدريب ومن وقتها وارتبط بها ارتباطا شديدة.

وكان الشربيني قبل اعتزال التعليق يقضي سنويًا خمسة أشهر في جمصة، ويبدؤها من شهر أبريل وحتى شهر سبتمبر من كل عام مع صديقه نبيل ثابت الذي كان يلازمه طوال وقته هناك.

كيف كان يقضي الشربيني حياته بجمصة؟

وكشف الشربيني انه منذ العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحًا يجلس ليلعب الطاولة مع اصدقائه

ولا يجلس الشربيني وحيدًا طوال وجوده فى محبوبته جمصة، فنجوم المنصورة القدامى وبعض اللاعبين الذين دربهم يأتون إليه لزيارته فى الشاليه الخاص به رغم ابتعاده عن التدريب والتعليق منذ فترة طويلة، ما يجعله يكن لهم كل حب وتقدير.

مشاهدة المباريات علي القهوة مع أهالي جمصة

قال الشربيني خلال حواره لفيتو ايضا إنه كان دائمًا ما يشاهد المباريات على القهوة مع أهالي جمصة، وخاصة مباريات النادي الأهلي الذي يعشقه، وبصراحة يقول: "مفيش معلق بيجذب الأذن والعين خلال هذه المباريات"، مؤكدًا أن عشقه للأهلي يجعله يشاهد المباريات وحتى ولو كانت من دون صوت.

قال ميمي مبتسمًا: "أستمتع برؤية الناس وهي تعوم في البحر، فهذه المتعة تشبعني داخليًا رغم أني لا أجيد العوم، فأتخيل أنني قمت بذلك.. رؤية الفرحة والسعادة على وجوه الناس تنتقل إليَّ مباشرة، ربما لأني لا أحمل ضغينة لأحد ولا أكره أحدًا".





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