عودة الراعي، البابا تواضروس يحمل إلى القاهرة رسائل سلام من قلب أوروبا

عاد إلى أرض الوطن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد جولة رعوية استمرت أسبوعين شملت أربع دول من إيبارشية وسط أوروبا، هي: بولندا، رومانيا، صربيا، والتشيك. وقد حطت طائرته بمطار القاهرة الدولي حيث كان في استقباله نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والمحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وعدد من قيادات المطار.

جولة رعوية وروحية ودبلوماسية

جاءت الجولة في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر، وتعزيز الروابط الروحية والكنسية مع المجتمعات القبطية هناك، إضافة إلى توطيد العلاقات بين الكنيسة القبطية والكنائس الأخرى، فضلا عن الانفتاح الدبلوماسي والثقافي بين مصر وتلك الدول.

بولندا: انطلاقة من وارسو

بدأت الجولة من بولندا، حيث ألقى قداسة البابا تواضروس محاضرة مميزة في كلية أوروبا ببناتولين، ثم التقى بالرئيس البولندي أندريه دودا، إلى جانب عدد من القيادات الكنسية والدبلوماسية، وعلى رأسهم رئيس أساقفة وارسو. كما شارك في لقاءات متعددة مع أبناء الكنيسة القبطية هناك.

رومانيا: تدشين كنسي ورسائل محبة

في العاصمة بوخارست، دشن قداسة البابا كنيسة الشهيد مارمينا، وترأس اللقاء السنوي لأساقفة أوروبا، وزار مقر البطريركية الرومانية، حيث التقى بغبطة البطريرك دانيال. كما عقد لقاءات رسمية مع رئيس الوزراء الروماني، ووزير الشؤون الدينية، والتقى بقيادات كنائس الأرمن الأرثوذكس.

صربيا: حوار أديان وتفاعل ثقافي

في محطته الثالثة، زار البابا تواضروس صربيا، حيث التقى برئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والثقافة، بالإضافة إلى المدير العام لإدارة التعاون مع الكنائس والمجتمعات الدينية. وألقى محاضرة هامة في قصر صربيا الرئاسي بحضور كبار المسؤولين، وزار البرلمان الصربي، وكنيسة السيدة العذراء بحي زيمون، ومدرسة القديس سافا اللاهوتية. كما عقد سلسلة من اللقاءات الموسعة مع رموز دينية إسلامية ومثقفين صرب، في خطوة تؤكد على نهجه في تعزيز ثقافة الحوار والانفتاح.

التشيك: ختام روحاني للزيارة

اختتم البابا تواضروس جولته في دولة التشيك، حيث صلى القداس الإلهي، والتقى بوزير الخارجية ورئيس أساقفة براغ. وقد لاقت زيارته اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، حيث أجرت معه العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية مقابلات حول رؤيته للدين، والحوار، والسلام العالمي.

احتفاء دبلوماسي ورسائل إنسانية

أقامت السفارات المصرية في كل من بولندا ورومانيا وصربيا والتشيك احتفالات رسمية على شرف البابا، حضرها سفراء ودبلوماسيون من مختلف الدول، مما يعكس الاحترام الذي تحظى به الكنيسة القبطية على الساحة الدولية.

وقد حملت كلمات البابا خلال لقاءاته الرسمية والرعوية رسائل واضحة تدعو إلى المحبة، والتسامح، والانفتاح، والسلام، مشددًا في الوقت نفسه على عمق الجذور الروحية والإيمانية للكنيسة القبطية، وثراء التاريخ المصري الذي يشهد على التعايش المشترك بين مختلف المكونات الدينية والثقافية.

رافق قداسة البابا في زيارته وفد كنسي وإداري مكون من: نيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا، نيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، الراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، الشماس جوزيف رضا من سكرتارية قداسته، والإعلامي مايكل ڤيكتور الملحق الصحفي للزيارة.

عودة إلى الوطن

بعودة البابا تواضروس الثاني، يعود إلى مصر صوت كنسي يحمل في طياته رسائل المحبة والسلام والتعايش التي بثها في أوروبا، مجددا التزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدورها الوطني والروحي والإنساني، داخل الوطن وخارجه.

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