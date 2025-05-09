الحوثي: أمريكا نفذت 1712 غارة على اليمن منذ منتصف مارس الماضي

قالت جماعة الحوثي اليمنية، إن الولايات المتحدة الأمريكية شنت 1712 غارة، تنوعت ما بين قصف جوي وبحري، منذ بدء عدوانها على اليمن منتصف مارس الماضي.

حاملة طائرات

وذكرت الجماعة، في فيديو جرافيك عرضته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة، أن "العدو الأمريكي حشد حاملتي الطائرات ترومان وفيسنون، لأول مرة في المنطقة، مستخدمًا طائرات الشبح بي2 وقاذفات القنابل بي52".

وأوضحت أن "اليمن (الحوثيون) نفذ أكثر من 131عملية بـ253 صاروخا باليستيا ومجنح وفرط صوتي وطائرة مسيرة، ضمن عمليات الإسناد لغزة وتصديًا للعدوان الأمريكي".

وأشارت "الحوثي" إلى أنها "كبدت العدو الأمريكي خسائر فادحة، تمثلت في إسقاط 8 طائرات من طراز MQ-9، وطائرة استطلاع من نوع F360، بالإضافة إلى اعتراض طائرات شبح لأول مرة، ومقاتلات F-18، ما أجبرها على الانسحاب من الأجواء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.