الجمعة 09 مايو 2025
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خارج الحدود

الحوثي: أمريكا نفذت 1712 غارة على اليمن منذ منتصف مارس الماضي

حاملة طائرات
حاملة طائرات

 قالت جماعة الحوثي اليمنية، إن الولايات المتحدة الأمريكية شنت 1712 غارة، تنوعت ما بين قصف جوي وبحري، منذ بدء عدوانها على اليمن منتصف مارس الماضي.

 

حاملة طائرات

 وذكرت الجماعة، في فيديو جرافيك عرضته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة، أن "العدو الأمريكي حشد حاملتي الطائرات ترومان وفيسنون، لأول مرة في المنطقة، مستخدمًا طائرات الشبح بي2 وقاذفات القنابل بي52".

 

وأوضحت أن "اليمن (الحوثيون) نفذ أكثر من 131عملية بـ253 صاروخا باليستيا ومجنح وفرط صوتي وطائرة مسيرة، ضمن عمليات الإسناد لغزة وتصديًا للعدوان الأمريكي".

 

وأشارت "الحوثي" إلى أنها "كبدت العدو الأمريكي خسائر فادحة، تمثلت في إسقاط 8 طائرات من طراز MQ-9، وطائرة استطلاع من نوع F360، بالإضافة إلى اعتراض طائرات شبح لأول مرة، ومقاتلات F-18، ما أجبرها على الانسحاب من الأجواء".

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