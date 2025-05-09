مصر وتنزانيا الليلة في لقاء "تحصيل حاصل" بأمم أفريقيا للشباب.. نبيه يستقر على كتيبة الفراعنة الصغار.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الجمعة، نظيره منتخب تنزانيا، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والأخيرة في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليًّا، وتختتم منافساتها يوم 18 مايو الجاري، المؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.

مصر وتنزانيا “مباراة تحصيل حاصل”

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني أسامة نبيه لتحقيق الفوز أمام تنزانيا، من أجل تحسين الصورة إستعادة الثقة، خاصة أنه حقق فوزًا وحيدًا في المواجهات الثلاث الأولى بدور المجموعات على حساب جنوب إفريقيا بهدف، فيما خسر أمام سيراليون 4-1 قبل أن يتعادل سلبيًّا مع زامبيا في المباراة الماضية.

منتخب تنزانيا للشباب، فيتو

نتيجة مباراة منتخب مصر أمام تنزانيا لن تؤثر في موقفه من التأهل للدور ربع النهائي، سواء فاز بها أو خسرها، خاصة أن منتخب تنزانيا ستلغي كل نتائجه في الدور الأول بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة الأولى بحسب اللائحة المنظمة للبطولة، وسيغادر المنافسات بعد مباراة اليوم أمام منتخب مصر.

موعد مباراة مصر وتنزانيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام تنزانيا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، ويحتضنها ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم إفريقيا للشباب.

منتخب مصر يتأهل لربع النهائي

حجز منتخب مصر للشباب رسميا بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، بعد خسارة تونس أمام المغرب 3-1 في المجموعة الثانية وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، لتضيع فرصته في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لربع النهائي كأفضل ثوالث.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زامبيا

استقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام تنزانيا في موقعة الليلة، حيث من المتوقع أن يدخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير وعبدالله بوستنجي وأحمد عابدين ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد.

خط الهجوم: مهند محمد ومحمد زعلوك وعمر خضر.

أسامة نبيه يعلق على التعادل أمام زامبيا

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على تعادل الفراعنة الصغار أمام زامبيا بدون أهداف.

وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “حاولنا تحقيق المكسب لكن التوفيق غاب عنا.. وأتحمل المسئولية كاملة كمدرب للفريق.. لدينا إصابات في الفريق وخمسة أيام كافية للاستشفاء قبل مباراة تنزانيا في الجولة الأخيرة بهذا الدور وهناك أخطاء سنحاول تصحيحها وسنظهر بشكل جيد أمام تنزانيا”.

وخاض منتخب مصر للشباب مرانا قويا امس تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، استعدادا لمباراته أمام تنزانيا في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، سواء اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة زامبيا الأخيرة، والذين حصلوا على راحة من التدريبات مؤخرًا، إلى جانب مشاركة اللاعبين البدلاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.