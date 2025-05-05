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رياضة

موعد مباراة مصر وتنزانيا في أمم أفريقيا للشباب والقناة الناقلة

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، لمواجهة منتخب تنزانيا، في الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليا، وتختتم منافساتها في الثامن عشر من مايو الجاري.

مصر تتعادل سلبيا أمام زامبيا

سقط منتخب مصر في فخ التعادل السلبي، أمام نظيره منتخب زامبيا، في ثالث لقاءات الفراعنة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب، والذي جمعهما مساء السبت الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام تنزانيا يوم الجمعة المقبل 9 مايو.

موعد مباراة مصر وتنزانيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام تنزانيا في التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم أفريقيا للشباب.

منتخب تنزانيا للشباب، فيتو
منتخب تنزانيا للشباب، فيتو

أسامة نبيه يعلق على التعادل أمام زامبيا

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على تعادل الفراعنة الصغار أمام زامبيا بدون أهداف.

وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “حاولنا تحقيق المكسب لكن التوفيق غاب عنا.. وأتحمل المسئولية كاملة كمدرب للفريق.. لدينا إصابات في الفريق وخمسة أيام كافية للاستشفاء قبل مباراة تنزانيا في الجولة الأخيرة بهذا الدور وهناك أخطاء سنحاول تصحيحها وسنظهر بشكل جيد أمام تنزانيا”.

 

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