سيراليون تتخطى تنزانيا بهدف وتتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا للشباب

أمم إفريقيا للشباب، فاز منتخب سيراليون للشباب على نظيره تنزانيا للشباب بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في مصر، وتختتم منافساتها يوم 18 مايو الجاري.

أحرز هدف سيراليون اللاعب صامويل غاندي في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع منتخب سيراليون رصيده إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات، ليحجز مقعده رسميا في الدور ربع النهائي ببطولة أمم إفريقيا للشباب.

تشكيل تنزانيا أمام سيراليون

أعلن حميد سليمان "موروكو" المدير الفني لـمنتخب تنزانيا تحت 20 عامًا التشكيل الأساسي الذي يخوض به لقاء منتخب سيراليون وضم كل من:

التشكيل يتكون من: 18) إسماعيل مبانك بومبونا ’ (2) أشرف كيبيكو (5) لاميك لاوي ’ (4) فيدا ستوس ماسيندي ’ (8) أحمد بيبينو ’ (17) جيمي جيمي ’ (15) عبد الكريم كسوانيا’(14) سعيد سعيد ’ (20) سيبريان كاتشويلي ’ (11) باكاري مسيمو ’ (21) إسماعيل علي.

تشكيل سيراليون أمام تنزانيا

أما محمد الأمين كامارا المدير الفني لمنتخب سيراليون فأعلن تشكيل فريقه لمواجهة تنزانيا

يضم تشكيل سيراليون كل من: (23) مامادو جالو – (13) أمارا كيتا – (3) ساديو بانجورا– (4) ألفا توريه – (18) ناثانيال جالو – ( (5) ألفا كابيا – (8) ساليوه باه - (7) محمد فوفانا – (14) محمد كامارا - (10) موموه كامارا - (21) صامويل جاندي.

ترتيب مجموعة مصر

الأول: سيراليون - 4 نقاط

الثاني: مصر - 3 نقاط

الثالث: جنوب إفريقيا - 3 نقاط

الرابع: زامبيا - نقطة واحدة

الخامس: تنزانيا - بدون نقاط

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