أمم إفريقيا للشباب، شوط أول سلبي بين منتخبي مصر وزامبيا (صور)

تعادل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة مع نظيره منتخب زامبيا، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

وبدأ منتخب مصر للشباب مباراة زامبيا على النحو التالي:

(1) عبد المنعم تامر - (6) يوسف عبد الحفيظ - (5) عبد الله بوستنجي (4) أحمد عابدين – (14) مهاب سامي – (8) أحمد خالد "كاباكا" – (25) سيف سفاجا – (22) محمد السيد – (10) محمد عبد الله – (15) عمر خضر – (9) محمد زعلوك.

أما على مقاعد البدلاء فيجلس: (16) أحمد وهب - (23) أحمد منشاوي – (2) محمد جمال – (22) محمد السيد – (13) محمود لبيب – (21) أحمد وحيد ’ (26) عمر أسامة – (18) محمد رأفت – (20) أحمد شرف – (11) مهند محمد.



تشكيل شباب مصر أمام زامبيا، فيتو

تشكيل زامبيا ضد منتخب مصر

أما بويد مولواندا المدير الفني لمنتخب زامبيا فبدأ اللقاء بتشكيل يضم: ليفيسون باندا (1) ’ سعيد نسيكو (4)، ديفيد هامانسينيا (12)، ميليمو نالومانجو (14) – تشارلز بويويا (5)، ديفيد سيموكوندا (6)، آرون فيري (13) ’ باسكال فيري (7)، جوزيف سابوبو (11)، ’ إليا ماندنجي (24) ’ فيلمون شيليمينا (25).



مصر تخسر أمام سيراليون برباعية

وخسر منتخب مصر للشباب في المباراة الماضية أمام سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية بدور المجموعات، فيما فاز في لقاء الجولة الأولى على جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل

ويحتاج منتخب مصر للفوز في لقاء اليوم أمام زامبيا، حتى يضمن التأهل لدور ربع النهائي في البطولة، حيث يرتفع رصيده إلى 6 نقاط انتظارا لنتائج باقي المنافسين في المجموعة الأولى لتحديد مركزه في ترتيب المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر

الأول: سيراليون - 4 نقاط

الثاني: مصر - 3 نقاط

الثالث: جنوب إفريقيا - 3 نقاط

الرابع: زامبيا - نقطة واحدة

الخامس: تنزانيا - بدون نقاط

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