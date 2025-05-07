أمم إفريقيا للشباب، فرص منتخب مصر في التأهل لربع النهائي

أمم إفريقيا للشباب، تعقدت حسابات منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، في إمكانية تأهله للدور ربع النهائي ببطولة أمم إفريقيا للشباب، المقامة حاليًّا في مصر، بعد فوز منتخب جنوب إفريقيا على نظيره سيراليون، اليوم الثلاثاء، حيث حصد 3 نقاط دفعت به إلى مركز الوصيف خلف سيراليون المتصدر.

إلغاء نتائج فريق تنزانيا في دور المجموعات

أما منتخب تنزانيا فجاءت خسارته اليوم أمام زامبيا، لتؤكد احتلاله المركز الأخير في المجموعة الأولى، وبالتالي إلغاء نتائجه في جميع مباريات المجموعة، وفق لائحة البطولة.

ترتيب المجموعة الأولى بعد إلغاء نتائج تنزانيا

الأول: سيراليون - 4 نقاط.

الثاني: جنوب إفريقيا - 3 نقاط.

الثالث: مصر - 4 نقاط.

الرابع: زامبيا - 2 نقطة.

مصر مع تنزانيا مباراة تحصيل حاصل

مباراة مصر مع تنزانيا يوم الجمعة المقبل ستكون تحصيل حاصل، بعدما تأكد إلغاء نتائج المنتخب التنزاني بعد احتلاله مؤخرة المجموعة الأولى.

تأهل مصر مرهون بأقدام الآخرين

في حال فوز جنوب إفريقيا أو زامبيا في الجولة الأخيرة

يتصدر الفائز منهما المجموعة الأولى وتبقى سيراليون ثانية بفارق المواجهات المباشرة مع مصر، التي تنتظر فرصة التأهل ضمن أفضل الثوالث.

في حال التعادل بين زامبيا وجنوب إفريقيا:

تتعادل الفرق الثلاثة (مصر، جنوب أفريقيا، زامبيا) في رصيد النقاط (4 نقاط لكل منتخب)، وهنا تُحتكم الأمور إلى فارق الأهداف بعد تعادلهم في المواجهات المباشرة:

مصر فازت على جنوب إفريقيا

جنوب إفريقيا فازت على سيراليون

سيراليون فازت على مصر

مما سبق يتأكد أن مصير منتخب الفراعنة سيبقى معلقا بين أقدام الآخرين وحسابات المركز الثالث في المجموعتين الثانية والثالثة، ولكن ما زال الأمل قائمًا، ويتبقى جماهير مصر في انتظار "حسبة برما" ونتائج الجولة الأخيرة.

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