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رياضة

منتخب مصر للشباب يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة تنزانيا في أمم أفريقيا

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

خاض منتخب مصر للشباب مرانا قويا اليوم الأربعاء، تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، استعدادا لمباراته أمام تنزانيا في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، سواء اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة زامبيا الأخيرة، والذين حصلوا على راحة من التدريبات أول أمس الإثنين، إلى جانب مشاركة اللاعبين البدلاء.

منتخب مصر يتعادل سلبيا أمام زامبيا

سقط منتخب مصر في فخ التعادل السلبي، أمام نظيره منتخب زامبيا، في ثالث لقاءات الفراعنة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب، والذي جمعهما السبت الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

موعد مباراة مصر وتنزانيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام تنزانيا يوم الجمعة المقبل الموافق 9 مايو، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم أفريقيا للشباب.

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