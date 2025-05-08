الحقيقة الغائبة في طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز.. فنانون يؤكدون استمرار الزواج حتى وفاته.. وورثة الساحر: لدينا مستندات ونحترم القضاء

آثارت قضية الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز اهتمام الرأي العام في الساعات الأخيرة، وذلك عقب إصدار أبناء الراحل بيانا على مواقع التواصل المختلفة، مؤكدين طلاق (بوسي ومحمود عبد العزيز) بعد شهر ونصف فقط من زواجهما في عام 1998م، بينما أصدرت الإعلامية من جهتها بيانا يؤكد زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته.

وحرص عدد من النجوم والإعلاميين وأصحاب الرأي على الإدلاء بشهادتهم في القضية المطروحة ، مؤكدين خطورة الحديث في هذا الأمر بدون دليل، لأنه يعد “قذف المحصنات”.

مفيدة شيحة: كانوا بيتعاملوا معاها كزوجة المرحوم

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة من أول المعلقين على الجدل عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، فقالت:"كلمة حق وميهمنيش مين يزعل مني، لما رحت عزاء الفنان محمود عبد العزيز رحت في بيته، وقابلنا زوجته الإعلامية بوسي شلبي، وده كان في وجود ولاده الاتنين، وكانت قاعدة في منزله اللي في زايد، وكل الأقارب كانوا هناك، وكلهم كانوا بيتعاملوا معاها كزوجة المرحوم".

وأنهت حديثها: “دي شهادة حق لازم تتقال.. وده حصل والله على ما أقول شهيد”.

دعاء فهمي: شهادة حق أقابل بها الله يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا أخاف في الحق لومة

نشرت الإعلامية دعاء فهمي عبدالحميد عبر حسابها الشخصي شهادة حق في أزمة المذيعة بوسي شلبي وكتبت: “شهادة حق لوجه الله وليس لي أي مصلحة، ولن أستفيد أي شيء وأحترم كل الأطراف، وأحترم القانون، ولكنها كلمة حق أقابل بها الله يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا أخاف في الحق لومة لائم، ذهبت لتقديم واجب العزاء لبوسي شلبي في وفاة زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في منزله، وبوسي استقبلتنا بنفسها وكنا كثيرين مذيعات وغير مذيعات، وجلسنا في ريسيبشن المنزل في وجود أبنائه في نفس المنزل ورأيتهم يستقبلون أصدقاءهم في مكان آخر”.

طارق الشناوي: أثناء صراع محمود عبد العزيز الموت كانت بوسي مقيمة معه في المستشفى في باريس والقاهرة

كما حرص الناقد الفني طارق الشناوي على دعم الإعلامية بوسي شلبي في أزمتها مع ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وكتب طارق عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “شهادة حق أمام ربنا في كل لقاءتنا محمود عبد العزيز وأنا، كانت دائما الإعلامية بوسي شلبي ثالثتنا باعتبارها زوجته داخل وخارج مصر في كان وباريس ودبي وأبوظبي ووهران والدوحة والمنامة ودمشق والكويت وقرطاج ومسقط وغيرها من المهرجانات والتظاهرات الفنية”.

وأضاف: “دائما هي بالنسبة لي زوجته، وفي أيامه الأخيرة وهو يصارع الموت كانت مقيمة معه في المستشفي في باريس والقاهرة، وقدمت لها العزاء في مسجد الشرطة باعتبارها أرملته وأقيمت ندوة لتأبين محمود عبد العزيز في مهرجان الأقصر السينمائي أدرتها، وشارك فيها محمد محمود عبد العزيز ومحمود حميدة، وطلبت بوسي أن تتابع الندوة من مقاعد الجمهور لأنها لم تحتمل تلك اللحظة”.

وتابع: “وفي نهاية الندوة قبل محمد محمود عبد العزيز أرملة أبيه بوسي شلبي علي جبينها، وتلك الشهادة شعرت أنني يجب أن أعلنها الآن مع كامل احترامي لأحكام القضاء المصري الشامخ”.

ابنة الفنان سعيد صالح: اسكتوا عشان ده قذف محصنات

وطلبت هند سعيد صالح من الجميع عدم الحديث في هذه القضية الحساسة، مؤكدة أن الكلام في هذا الأمر يعد قذفا للمحصنات، فقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: اسكتوا عشان ده قذف محصنات حتى وان ماتقالتش بصوت عالى وشكل مباشر، اسكتوا عشان دى سيرة فنان محبوب قدم لبلده كتير اوى وما ينفعش ده أبدا يكون الرد، اسكتوا عشان ماحدش يهمه حياة الفنان الخاصة خصوصا لو فنان كبير بالقيمة دى، اسكتوا عشان دى أسرار بيوت، اسكتوا عشان دى حرمة ميت ياللى لا بترحموا عايش ولا ميت"

وأضافت: “اللى حاصل ده حرام قبل ما يكون عيب، حرام فى حق سيدة - أيا كان درجة حبك أو كرهك ليها - اتجوزت قدام العالم كله، حرام فى حق سمعة فنان كبير مش موجود عشان يرد غيبته، التفاصيل ماتهمش حد غير أسرته وأسرتها”

وأنهت ابنة الفنانة سعيد صالح: “حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من استباح الكلام عن حياة البشر الخاصة وأعراضهم وشرفهم وخصوصياتهم، بتدوروا على الذنوب بمنكاش والله العظيم”

أرشيف الصحافة ينصف بوسي شلبي

وبينما شهد الجميع بما رأته عيناه قام الكاتب الصحفي محمود الرفاعي بالنظر في أرشيف المجلات الذي يحتفظ به، وأكد أن مجلة "نادين" في عدد نوفمبر عام ١٩٩٩، نشرت خبر طلاق محمود عبد العزيز وبوسي شلبي، وأكدت في الوقت ذاته عودة الثنائي لبعضهما البعض".

كما نشرت مجلة "الموعد" تغطية مصورة لاحتفالية جمعت محمود عبد العزيز وبوسي شلبي سنة ١٩٩٩، وأكدت عودتهما بعد الانفصال، وكان من ضمن الحضور في هذه الاحتفالية الفنان كريم محمود عبد العزيز الذي كان طفلا آنذاك.

ياسمين الخطيب: اللي بتتعرض له بوسي شلبي ظلم بيّن

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي علي موقع فيسبوك: “اللي بتتعرض له بوسي شلبي ظلم بيّن، سواء كانت متجوزة محمود عبدالعزيز وطلقها غيابي دون علمها، أو حتى طلقها بعلمها وكانت مجرد مديرة أعماله، واتفقوا يظهروا أمام الناس كزوجين، في كلتا الحالتين الست دي ظُلمت”.

الفنانة هالة صدقي: مش مصر بس اللي شاهدة العالم كله شاهد إنك زوجته

وعلقت الفنانة هالة صدقي على بيان الإعلامية بوسي شلبي، مؤكدة أن الجميع يشهد على زواجها حتي وفاة الراحل محمود عبد العزيز: فقالت: “إزاي يا بوسي مش مصر بس اللي شاهده، العالم كلها شاهد إنك زوجته ولآخر لحظة في عمره الله يرحمه”.

الإعلامي محمد فودة: دخلت منزلهما أكثر من مرة وهى زوجته أمام الله وأمام المجتمع

وحرص الكاتب والإعلامي محمد فودة عبر صفحاته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس، على الإدلاء بشهادته فيما يثار بشأن طلاق الإعلامية بوسي شلبي من الفنان محمود عبدالعزيز: فكتب: "تابعت عن كثب ما أثير حول قضية الإعلامية بوسي شلبي، وانفصالها المزعوم عن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ورأيت أن الصمت في مثل هذه اللحظات ليس من الحكمة ولا من الإنصاف، لذا كان لزامًا عليّ، من منطلق الضمير والواجب الإنساني، أن أدلي بشهادتي للتاريخ، شهادة أعرف تمامًا أنها تنصف من يستحق، بعيدًا عن التهويل والتجريح، فهناك حقائق يجب أن تُقال، ووفاء يجب ألا يُنسى، خصوصًا حين يتعلق الأمر بامرأة كانت لسنوات رفيقة درب فنان كبير، ساندته ووقفت إلى جواره حتى آخر لحظة من حياته".

وأضاف: "لذلك أجد لزامًا عليّ أن أُدلي بشهادتي في حق الإعلامية بوسي شلبي، الزوجة الوفية للفنان الراحل محمود عبدالعزيز، فقد كانت بوسي شلبي، طوال سنوات زواجها من "الساحر"، مثالًا للزوجة المخلصة، التي وقفت إلى جوار زوجها في السراء والضراء، في كل مناسبة، وفي كل محفل، كانت حاضرة بجانبه، تدعمه وتسانده، وتحرص على راحته وسعادته".

وتابع فودة: "قد شهدت بنفسي، في أكثر من مرة، هذا التلاحم والتفاهم بينهما، ودخلت منزلهما أكثر من مرة وهى زوجته أمام الله وأمام المجتمع، وللحق لقد كانت بوسي تسهر على راحته، وتحيطه بعناية لا مثيل لها، ومن المؤسف أن تثار الآن أقاويل تمس سمعة بوسي شلبي، وتشكك في إخلاصها ووفائها".

وناشد فودة الجميع، خصوصًا أبناء الفنان الراحل الكبير محمود عبدالعزيز، تحكيم العقل والتروي، فبوسي شلبي كانت الزوجة الوفية التي لم تتخلَ عن زوجها في حياته، وبعد وفاته.

واختتم فودة قائلًا: "من باب الإنصاف والعدل بوسي شلبي كانت رمزًا للوفاء والإخلاص للساحر، وأي محاولة لتشويهها والنيل منها هي محاولة للنيل من قيم الوفاء والحب التي جمعتها بالفنان الراحل محمود عبد العزيز، لذا أتمنى غلق هذا الباب نهائيًا".

المؤلف أيمن سليم: قذف المحصنات ونسيان أي ذكريات أو عيش وملح شيء مؤسف جدًا

وكتب المؤلف أيمن سليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تتفق أو تختلف مع بوسي شلبي كإعلامية براحتك، رغم إن ليها تاريخ إعلامي طويل وممتد لأكثر من ربع قرن، وتتفق أو تختلف مع تصرفاتها ده حقك رغم إنها برضو ست مُجاملة وصاحبة واجب في الأحزان قبل الأفراح، وليها مواقف كتير إنسانية بحتة، لكن اتهامها بأنها عاشت مع راجل أكتر من عشرين سنة من غير جواز ده شيء قاسي ومهين جدًا خصوصًا إنها دايمًا تذكره بالخير وتدعيله وعمرها ما أساءت ليه أو لأولاده على الأقل في العلن”.

وتابع: "عشرات الشهود شاهدين إن الفنان محمود عبدالعزيز كان زوجها حتى آخر أيامه، الأيام اللي كانت "هي" جنبه في المستشفى شايلة همه وقاعدة معاه لحد ما فارق الحياة، الخلافات العائلية ومشاكل الميراث شيء بيحصل كتير، لكن قذف المحصنات ونسيان أي ذكريات أو عيش وملح شيء مؤسف جدًا أكيد لو كان الساحر عايش ماكانش هيهون عليه يحصل كده.".

وكان أبناء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز قد أصدروا بيانا بشأن ما تم تداوله الفترة الماضية، بشأن طلاق الإعلامية بوسي شلبي من والدهم الراحل قبل وفاته، مؤكدين أن هذه الأخبار صحيحة، وذلك بعد رفض الدعاوى المقامة منها وحفظ البلاغات الجنائية تأكيدا على صحة أوراق الطلاق.

ونشر كريم محمود عبدالعزيز البيان عبر «فيسبوك» حيث جاء كالتالي: «بيان هام من ورثة الفنان محمود عبدالعزيز، في الآونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء على والدنا الراحل رحمه الله، وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها».

وأضاف البيان:«إيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة فقد آثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوى والبلاغات، وقد صدرت كافة الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية وجاءت تأكيدا على صحة أوراق الطلاق».

وتابع: «هذه السيدة انفصلت من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج، ونعلن للجميع أن ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيرة هو محض افتراء لا أساس له من الصحة ، وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998 ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير، حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي ،وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات ، وإذ نؤكد أننا لا نحب الخوض في صراعات مع أي شخص، لكننا نرفض المساس باسم وتاريخ والدنا ولن نتغاضى عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان، ونؤكد أننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك، وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.