الخميس 08 مايو 2025
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الإعلامى محمد فودة: بوسي شلبي كانت زوجة الفنان محمود عبد العزيز أمام الله والناس والمجتمع

الإعلامى محمد فودة
الإعلامى محمد فودة
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الإعلامى محمد فودة:

-الإعلامية تستحق الاحترام لا الاتهام ولم تكن زوجة عابرة في حياة الفنان بل كانت "ظله"

-بوسي شلبي.. الزوجة التي لم تغب يوما عن حياة محمود عبد العزيز حتى بعد رحيله

-أناشد أبناء الساحر محمود عبد العزيز بطي هذه الصفحة وتحكيم صوت العقل والرحمة


حرص الكاتب والإعلامي محمد فودة عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إكس وفيسبوك، وعبر خاصية الاستوري بصفحته الرسمية بموقع انستجرام، أن يدلى بشهادته فيما يثار بشأن طلاق الإعلامية بوسي شلبي من الفنان محمود عبد العزيز حيث كتب قائلا:"تابعت عن كثب ما أثير حول قضية الإعلامية بوسي شلبي، وانفصالها المزعوم عن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ورأيت أن الصمت في مثل هذه اللحظات ليس من الحكمة ولا من الإنصاف، لذا كان لزاما عليّ، من منطلق الضمير والواجب الإنساني، أن أدلي بشهادتي للتاريخ، شهادة أعرف تماما أنها تنصف من يستحق، بعيدا عن التهويل والتجريح، فهناك حقائق يجب أن تُقال، ووفاء يجب ألا يُنسى، خاصة حين يتعلق الأمر بامرأة كانت لسنوات رفيقة درب فنان كبير، ساندته ووقفت إلى جواره حتى آخر لحظة من حياته".

وأضاف فودة:"لذلك أجد لزاما عليّ أن أُدلي بشهادتي في حق الإعلامية بوسي شلبي، الزوجة الوفية للفنان الراحل محمود عبد العزيز، فقد كانت بوسي شلبي، طوال سنوات زواجها من "الساحر"، مثالًا للزوجة المخلصة، التي وقفت إلى جوار زوجها في السراء والضراء، في كل مناسبة، وفي كل محفل، كانت حاضرة بجانبه، تدعمه وتسانده، وتحرص على راحته وسعادته".

وتابع فودة:"قد شهدت بنفسي، في أكثر من مرة، هذا التلاحم والتفاهم بينهما، ودخلت منزلهما أكثر من مرة وهى زوجته أمام الله وأمام المجتمع، وللحق لقد كانت بوسي تسهر على راحته، وتحيطه بعناية لا مثيل لها، ومن المؤسف أن تثار الآن أقاويل تمس سمعة بوسي شلبي، وتشكك في إخلاصها ووفائها".

وناشد فودة الجميع، وخاصة أبناء الفنان الراحل الكبير محمود عبد العزيز، بتحكيم العقل والتروي، فبوسي شلبي كانت الزوجة الوفية التي لم تتخلى عن زوجها في حياته، ولا بعد وفاته.

وأشار فى حديثه إلى أن الوفاء لا يُقاس بالكلمات، بل بالأفعال والمواقف، وبوسي شلبي أثبتت، في كل موقف، أنها الزوجة المخلصة التي وقفت إلى جوار زوجها حتى آخر لحظة في حياته، ومن هذا المنطلق، أُطالب الجميع بإنصافها، وتقدير ما قدمته من حب ووفاء لهذا الفنان الكبير.

واختتم فودة قائلا:"من باب الانصاف والعدل بوسي شلبي كانت رمزًا للوفاء والإخلاص للساحر، وأي محاولة لتشويهها والنيل منها هي محاولة للنيل من قيم الوفاء والحب التي جمعتها بالفنان الراحل محمود عبد العزيز، لذا أتمنى غلق هذا الباب نهائيا".

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