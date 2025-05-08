التراجع عن طرد المستأجرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولى ما قلته في مقال الأمس وهو اقتناعى بأن الحكومة سوف تتراجع عن طرد المستأجرين في التشريع الجديد للإيجارات القديمة الذى قدمته لمجلس النواب.. فقد قال في تصريحات له إن الحكومة سوف تستجيب لما يراه مجلس النواب، والاتجاه الغالب في البرلمان هو رفض طرد المستأجرين أو ما يسمى تحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات.

وقد قال لى أحد النواب البارزين في المجلس إن الحكومة قدمت مشروع القانون وهى تعرف أنه سوف يرفض، ولكنها أرادت تمرير زيادة كبيرة في الايجارات القديمة سوف يترتب عليها مستقبلا عمليا تحرير العلاقة الإيجارية، مع اقتراب الايجارات القديمة بالإيجارت الجديدة بمرور السنين.. فان المستأجرين سيقبلون بالطبع تلك الزيادة بعد إخافتهم بالطرد إعتبار أن شر أهون من شر!

وربما يكون ذلك مفهوما من حكومة لا تُبالى وهى ترفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء والمياه والصرف الصحى، رغم أنها تعرف أنها المسئولة بما انتهجته من سياسات اقتصادية عن تخفيض الجنيه، وهو ما أدى إلى زيادة الدعم الذى تسعى لخفضه مجددا!



ولكن أيا كان التفسير لما فعلته الحكومة في قانون الإيجارات القديمة، فإنها أغضبت قطاعا كبيرا من الناس بعد أن أثارت فزعهم هم وذويهم كما قلت بالأمس هنا في هذا العمود.. وهذه ليست شطارة حكومية للأسف الشديد، لآن كل الحكومات تسعى لكسب تأييد الناس لا إثارة ضيقهم وقلقهم وعدم اطمئنانهم على المستقبل وما يحمله لهم.. وهذا أكبر وأخطر ما يواجه الحكومات للأسف الشديد.. فالحكومات تحرص على كسب الناس دوما، وما حدث في قانون الإيجارات القديمة كان للأسف الشديد العكس.

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