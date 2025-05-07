الأربعاء 07 مايو 2025
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فزع المستأجرين!

أعتقد أن الحكومة سوف تتراجع عن موضوع طرد المستأجرين بعد خمسة سنوات الذى تضمنه مشروعها لتعديل قانون الإيجارات القديمة، واعتقادي هذا يقوم على رفض البرلمان له، وأيضًا الرفض الواسع للرأي العام الذى عبرت عنه مواقع التواصل الاجتماعي.

 
ولكن يبقى أن الحكومة بما قدمته للبرلمان أثارت بالفعل فزع المستأجرين الذين خشوا الطرد والتشريد بعد خمس سنوات أن مد الله في أعمارهم. 


وهنا علينا أن نتوقف أمام ما حدث.. فإن إثارة فزع قطاع ليس بالقليل من المواطنين يكشف إختفاء السياسة في إدارة بعض الملفات المهمة، وتراجع الحس السياسي في التعامل مع المواطنين أو قطاع منهم.

 
إن الحس السياسي أمر مهم يجب أن يتحلى به كل مسئول.. كما أن السياسة هى نهج لا غنى عنه لأى حكومة خاصة وهى تتعامل مع المواطنين ومع أمورهم وقضاياهم المهمة.

 
نعم نحن نحتاج للخبراء الفنيين المتخصصين في الحكومة الذين يفهمون الملفات التى تقع في إطار اختصاصاتهم.. لكننا نحتاج أكثر أن يتحلى هؤلاء المسئولين بالحس السياسي وأن يكون نهجهم يجمع ما بين التخصص الفني والسياسة.

 
وبالنسبة لتعديل قانون الإيجارات القديم استجابة لحكم المحكمة الدستورية فإذا توفر النهج السياسي في التصدي له كان سيتفادى تعديل إحدى مواده لطرد المستأجرين وإثارة فزعهم.

 

احرصوا على السلم المجتمعي

البابا ترامب!


الحكومة تحتاج طمأنة الناس على المستقبل وليس إثارة فزعهم منه.. ويتعين ألا ننسى أن السبب في إنطلاق إنتفاضة يناير كان قلق الناس على المستقبل في ظل طرح البعض ترشيح جمال مبارك خلفا لوالده.

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