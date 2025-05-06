الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

احرصوا على السلم المجتمعي

كل الدول تحرص على حماية السلم المجتمعي، ونحن يتعين علينا أن نحافظ على السلم المجتمعي في دولتنا، حماية لكيان هذه الدولة.. وهذا يقتضى منا أن نحمى بلدنا من آية صراعات اجتماعية وطبقية، وتجنب القرارات والتصرفات التى تسبب صدامات واهتزازات وانفجارات تضر باستقرارها وتحميها من أية اضطرابات.

 
أقول ذلك بمناسبة مشروع قانون الإيجارات القديمة، فهو يتضمن بندا أو مادة تهدد السلم المجتمعي، وهى المادة التى تقضي بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات، أى تسمح بطرد المستأجرين إذا لم يتمكنوا من دفع ما يحددونه من قيمة إيجارية للوحدات السكنية التى يشغلونها منذ عقود.

 
ولا يكفى هنا أن تتعهد الحكومة بتوفير مساكن بديلة لهم ولو بالتقسيط، لأن أغلبهم غير قادرين على توفير ثمن شراء هذه الوحدات البديلة، أو حتى مقدمات الشراء.. فأغلب المستأجرين بنظام قانون الإيجارات القديمة، هم من أصحاب المعاشات التى تكفى معاشاتهم بالكاد لتوفير الغذاء والدواء لهم.. ولذلك سيجد هؤلاء أنفسهم في العراء بلا أربعة جدران تأويهم.. وبالتالى السلم الاجتماعى سيلحق به الخطر.

 
وإذا كنّا نواجه تحديات خارجية محيطة بِنَا، فإننا يتعين أن نعض بالنواجذ على السلم المجتمعي في بلدنا، ولا نعرضها لمزيد من المخاطر، في وقت نسعى فيه للحفاظ على التماسك المجتمعي..

 

البابا ترامب!

طرد المستأجر !


ارفعوا إيجارات هذه المساكن كما تشاءون، ولكن احذروا طرد المستأجرين خارج منازلهم، حتى ولو بعد عشر سنوات، وليس خمسة كما جاء في مشروع القانون الذى أعدته الحكومة.. نعم أنتم سوف تكونون خارج مناصبكم في الأغلب بعد خمس سنوات، ولكن أنتم سوف تعانون مثل غيركم من افتقاد السلم المجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تماسك المجتمع تحرير العلاقة الإيجارية طرد المستأجرين قانون الايجارات القديم قانون الإيجارات القديمة قانون الايجارات قانون الإيجار العلاقة الإيجارية التماسك المجتمعى اصحاب المعاشات فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

فشل التدخل في الانتخابات!

الصحفيون وانتخاباتهم

ماذا يريد ترامب منا؟!

هلع العاصفة!

طمع ترامب!

الأكثر قراءة

شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر بسبب خلافات أسرية

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

غرامة مالية وحرمان من الجماهير، رابطة الأندية تعاقب الأهلي

مقطع مرعب، حاولت إلقاء نفسها من الطابق العشرين وأنقذتها معجزة في آخر لحظة (فيديو)

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

خليفة وائل جمعة، الأهلي يضم مدافعا جديدا من الدوري الممتاز

شاهد، اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على مطار صنعاء وتدمير جميع الطائرات المدنية

يواجه اتهامات بإهانة العلم المصري والإساءة للشعب، محمد رمضان أمام المحكمة يونيو المقبل

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

أجراها القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 2019.. دراسة عن الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خر راكعا وأناب، قصة نبي الله داود ومعجزاته

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح وقت صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج لعدم القدرة على الهدي

مفتي الجمهورية: نرحب بتوسيع وتعزيز التعاون مع الأوقاف القطرية لترسيخ الوسطية

المزيد
الجريدة الرسمية