احرصوا على السلم المجتمعي

كل الدول تحرص على حماية السلم المجتمعي، ونحن يتعين علينا أن نحافظ على السلم المجتمعي في دولتنا، حماية لكيان هذه الدولة.. وهذا يقتضى منا أن نحمى بلدنا من آية صراعات اجتماعية وطبقية، وتجنب القرارات والتصرفات التى تسبب صدامات واهتزازات وانفجارات تضر باستقرارها وتحميها من أية اضطرابات.



أقول ذلك بمناسبة مشروع قانون الإيجارات القديمة، فهو يتضمن بندا أو مادة تهدد السلم المجتمعي، وهى المادة التى تقضي بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات، أى تسمح بطرد المستأجرين إذا لم يتمكنوا من دفع ما يحددونه من قيمة إيجارية للوحدات السكنية التى يشغلونها منذ عقود.



ولا يكفى هنا أن تتعهد الحكومة بتوفير مساكن بديلة لهم ولو بالتقسيط، لأن أغلبهم غير قادرين على توفير ثمن شراء هذه الوحدات البديلة، أو حتى مقدمات الشراء.. فأغلب المستأجرين بنظام قانون الإيجارات القديمة، هم من أصحاب المعاشات التى تكفى معاشاتهم بالكاد لتوفير الغذاء والدواء لهم.. ولذلك سيجد هؤلاء أنفسهم في العراء بلا أربعة جدران تأويهم.. وبالتالى السلم الاجتماعى سيلحق به الخطر.



وإذا كنّا نواجه تحديات خارجية محيطة بِنَا، فإننا يتعين أن نعض بالنواجذ على السلم المجتمعي في بلدنا، ولا نعرضها لمزيد من المخاطر، في وقت نسعى فيه للحفاظ على التماسك المجتمعي..



ارفعوا إيجارات هذه المساكن كما تشاءون، ولكن احذروا طرد المستأجرين خارج منازلهم، حتى ولو بعد عشر سنوات، وليس خمسة كما جاء في مشروع القانون الذى أعدته الحكومة.. نعم أنتم سوف تكونون خارج مناصبكم في الأغلب بعد خمس سنوات، ولكن أنتم سوف تعانون مثل غيركم من افتقاد السلم المجتمعي.

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