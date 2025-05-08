ترامب: اليوم سيكون مهما لأمريكا وبريطانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، قال إنه الأول ضمن سلسلة اتفاقيات تجارية مقبلة لبلاده مع دول أخرى.

عدة اتفاقات تجارية بين أمريكا وبريطانيا

ووصف ترامب الاتفاق التجاري مع بريطانيا بأنه "شامل وسيعزز علاقتنا لسنوات عدة قادمة".

وقال الرئيس الأمريكي إن "الاتفاق التجاري مع بريطانيا هو أول اتفاق نعلن عنه، وهناك عدة اتفاقات تجارية أخرى بانتظارنا بلغت مراحل جدية من التفاوض".

يوم مهم ومثير للغاية للولايات المتحدة وبريطانيا

وكتب ترامب في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي، إن اليوم الخميس سيكون "يومًا مهمًا ومثيرًا للغاية" للولايات المتحدة وبريطانيا.

وكان الرئيس الأمريكي ألمح، مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، إلى إبرام اتفاقية تجارية جديدة في منشور على منصة التواصل "تروث سوشيال" (Truth Social) المملوكة له، على الرغم من أنه لم يحدد الدولة المشاركة في الاتفاقية.

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