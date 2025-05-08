الصين: لا جدال في سيادة مصر على قناة السويس واحتفاظها بحق إدارة القناة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أمس الأربعاء، إن سيادة مصر على قناة السويس واحتفاظها بحق إدارة القناة أمران لا جدال فيهما.

أدلى لين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري ردًّا على استفسار إعلامي حول منشور حديث للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشيال"، طالب فيه بمرور مجاني للسفن التجارية والعسكرية الأمريكية عبر قناة بنما وقناة السويس، وهو موقف قوبل بمعارضة شديدة من مصر.

وتابع لين قائلًا: " تدعم الصينُ مصرَ حكومةً وشعبًا بقوة في حماية سيادتها وحقوقها ومصالحها المشروعة، وتعارض أي أقوال أو أفعال تنمُرية"، مشيرًا إلى أن سيادة مصر على قناة السويس واحتفاظها بحق إدارة القناة أمران لا جدال فيهما.

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