زواج على ورقة طلاق.. رفض دعوى بوسي شلبي لإثبات رجعتها إلى محمود عبد العزيز.. الانفصال ثابت والعلاقة الزوجية انقطعت منذ 18 عامًا.. والمحكمة تغرمها 200 جنيه

طلاق بوسى شلبي، قضت محكمة مستأنف أسرة 6 أكتوبر والشيخ زايد برفض دعوى الإعلامية بوسي شلبي، التي طالبت فيها بإثبات رجوعها إلى عصمة زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز، مع تغريمها مبلغ 200 جنيه، وقضت بسقوط حقها في التماس إعادة النظر.

الوقائع كما سطرتها المحكمة

جاء في حيثيات الحكم، أنه بعد اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى، وسماع المرافعة ورأي النيابة العامة، وبعد المداولة، تبين أن الدعوى التي أقامتها بوسي شلبي ضد ورثة الفنان محمود عبد العزيز حملت رقم 4998 لسنة 2023 أسرة أكتوبر، وطلبت فيها إثبات رجوع زوجها إليها بتاريخ 16 سبتمبر 1998، وإلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل بياناتها لتصبح "أرملة" بدلا من "مطلقة".

وقالت في دعواها إنها تزوجت من الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بوثيقة رسمية بتاريخ 9 يوليو 1998، وأن خلافا نشب بينهما جعلها تترك منزل الزوجية، ثم فوجئت لاحقا بإعلان طلاقها عبر الصحف، رغم أنه – بحسب روايتها – أنكر الطلاق وأعادها إلى بيت الزوجية، لكنها بعد وفاته اكتشفت وثيقة طلاق غيابي من الدرجة الأولى الرجعية، فرفعت الدعوى لإثبات الرجعة.

المحكمة: الطلاق ثابت والعلاقة الزوجية انقطعت منذ 18 عامًا

وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بجلسة 30 نوفمبر 2023 برفض الدعوى، استنادا إلى ثبوت علم المدعية بالطلاق من خلال القيد العائلي وإعلام الوراثة، إلى جانب عدم تمسكها بأي دليل على مراجعة زوجها لها طوال 18 عامًا منذ وقوع الطلاق وحتى رفع الدعوى.

بوسي شلبي تستأنف بدعوى الرجعة.. وشهادة الحاضرين لا تكفي

وتقدمت بوسي شلبي باستئناف على الحكم حمل رقم 787 لسنة 1 ق، طالبة إلغاء الحكم السابق، مؤكدة وجود فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، مستندة إلى شهادة شاهدين ذكرا أن الفنان الراحل أعلن خلال مناسبة اجتماعية أنه قد راجعها وأن الطلاق لم يكن حقيقيا، لكنها لم تقدم وثيقة تثبت المراجعة رسميا.

وفي جلسة 29 أبريل 2024، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعًا، مع تأييد حكم أول درجة برفض الدعوى.

إعادة النظر مرفوضة وتغريم المدعية

وبعد رفض الاستئناف، لجأت بوسي شلبي إلى تقديم التماس بإعادة النظر بتاريخ 3 يوليو 2024، لإلغاء الحكم الاستئنافي وإثبات رجعتها إلى عصمة زوجها الراحل. إلا أن المحكمة قضت برفض الالتماس، مؤكدة أن الوقائع قد حُسمت بحكم نهائي، وأن لا جديد في الأوراق يغير من قناعتها بثبوت الطلاق.

وانتهت المحكمة إلى تغريم الإعلامية بوسي شلبي 200 جنيه، وسقوط حقها في إعادة طرح النزاع مجددا.

من جانبه قال محامي الاعلامية بوسي شلبي بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الادعاءات انها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الإعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقى ربه

ووفقا للمحامي قال تود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقه زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء، وأن آخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبد العزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله - كما أنها لا تقبل أي اتهام له بأن علاقة الزوجية المثبتة ببطاقته تزويرا أو مخالفة لشرع الله أو القانون، كما يعلموا جيدا أن المرحوم محمود عبد العزيز لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون طوال حياته وحتى وفاته، وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات القضائية لم تنته بعد للقول الفصل والحاسم في هذا الموضوع وأنها لا زالت متداولة ونحتكم فيها لقضاء مصر الشامخ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.