المعمل الجنائي يفحص حريق شقة بالقاهرة الجديدة (صور)

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة فحص آثار حريق نشب داخل شقة سكنية بالقاهرة الجديدة دون وقوع أي إصابات بشرية، للوقوف على أسبابه فور انتهاء عمليات التبريد التي تقوم بها قوات الحماية المدنية عقب تمكنها من السيطرة على الحريق.

وتواصل قوات البحث الجنائي مناقشة سؤال شهود العيان وجمع التحريات والمعلومات للوقوف على أسباب الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطبخ شقة سكنية بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد 5 سيارات إطفاء لمحل الحريق.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل مطبخ شقة سكنية بالقاهرة الجديدة وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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