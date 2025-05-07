الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

السيطرة علي حريق محدود بمحل دواجن بالقليوبية

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق بمحل دواجن بنها القليوبية، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق محدود بمحل دواجن بعزبة السوق في مدينة بنها بالقليوبية دون وقوع إصابات، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق محدود بمحل دواجن بعزبة السوق في مدينة بنها بالقليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

السيطرة علي حريق بمحل دواجن بنها القليوبية، فيتو 
السيطرة علي حريق بمحل دواجن بنها القليوبية، فيتو 
السيطرة علي حريق بمحل دواجن بنها القليوبية، فيتو 
السيطرة علي حريق بمحل دواجن بنها القليوبية، فيتو 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بنها القليوبية محافظ القليوبية مديرية أمن القليوبية مدينة بنها

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