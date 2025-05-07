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حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات سقوط فتاة من الطابق الرابع بالهرم

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة سقوط فتاة من  الطابق الرابع بدائرة قسم شرطة الهرم وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمكان الحادث، وكشف ملابسات الواقعة والتأكد من  عدم وجود شبهة جنائية من عدمه. 

وأشارت التحريات الأولية من خلال مناقشة أفراد أسرة المتوفاة إلى أنها قفزت من الطابق الرابع لعدم موافقة والدها على زواجها من حبيبها، وتم نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة المستشفى. 

وكان مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، يفيد فيه بمصرع طالبة إثر سقوطها من أعلى عقار.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث الهرم، المقدم مصطفى الدكر، ومعاون المباحث، الرائد أحمد عبادة، والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين إقدام طالبة، تبلغ من العمر 17 عامًا، على إنهاء حياتها قفزًا من الطابق الرابع من شرفة شقتها، بسبب رفض والدها الزواج من حبيبها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اجهزة البحث الجنائي أمن الجيزة قسم شرطة الهرم كاميرات المراقبة

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