الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

تأجيل امتحانات طلاب المعهد الفني بأسوان بعد نشوب حريق

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق، اليوم الأربعاء، في معهد الفني الصناعي والتجاري بطريق السادات بمدينة أسوان، دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.

حالة فزع بين الطلاب 

وتسبب الحريق فى حدوث حالة من الفزع بين طلاب المعهد وأعضاء هيئة التدريس الذين اضطروا إلى إلغاء الامتحانات الجارية بسبب الحادث، وسيتم مناقشة تحديد موعد بديل للامتحانات التى انعقدت اليوم.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى زراعات الهيش داخل معهد الفنى الصناعى والتجارى بطريق السادات بمدينة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده للمبنى التعليمى.

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الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ​ أسوان معهد امن

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