نفوق 12 رأس ماشية في حريق حظيرة مواشٍ بالقليوبية

التهم حريق محتويات حظيرة مواشي، بعزبة المنشية التابعة للوحدة المحلية بمشتهر في محافظة القليوبية، وأسفر عن نفوق 12 رأس ماشية، وحصان، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

نفوق 12 رأس ماشية في حريق حظيرة مواشي بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بـالقليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في حظيرة مواشي بعزبة المنشية التابعة للوحدة المحلية بمشتهر في طوخ.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن نفوق 12 رأس ماشية، وحصان.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في حظيرة مواشي عشوائية، ملك المدعو “ر. ع. الل”، وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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