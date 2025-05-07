الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

النيران تلتهم وحدة سكنية بقنا

حريق
حريق

شب حريق هائل بمنزل في قرية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، والتهمت كرات اللهب بعض محتويات الشقة، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلي موقع الحريق لمنع امتدادها للوحدات السكنية المجاورة.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، إخطارا بحريق في وحدة سكنية بالدور الثالث، بقرية النجاحية بمركز نجع حمادي، والتهمت النيران بعض محتويات الشقة، دون خسائر بشرية.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلي موقع الحريق، لمنع امتداده إلي الوحدت السكنية المجاورة، وعلي الفور تم إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيق في الواقعة.

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شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مركز نجع حمادي قوات الحماية المدنية

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