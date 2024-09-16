فوائد اللب السوري، غني بالسيلينيوم ويعزز صحة القلب وينظم السكر

فوائد اللب السوري، اللب السوري من أنواع اللب الشهيرة واللذيذة التى لها شعبية كبيرة في مصر لمذاقها المميز وهو يعتبر من التسالي الاقتصادية.

وفوائد اللب السوري، عديدة لقيمته الغذائية العالية فهو من بذور عباد الشمس وبالتالي غني بالدهون الصحية وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول اللب السوري

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن اللب السوري، أو بذور عباد الشمس، هو نوع من المكسرات الذي يحظى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وله فوائد صحية عديدة تجعل منه إضافة مفيدة للنظام الغذائي، ويتميز اللب السوري بطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، وهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان.

فوائد اللب السوري

فوائد اللب السوري الصحية

وأضافت منى، أن من فوائد اللب السوري التى تدفعنا لتناوله:

احتواؤه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية، خاصة أحماض الأوميجا 6، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية وتساعد هذه الأحماض على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي اللب السوري على كمية كبيرة من فيتامين E، وهو مضاد أكسدة قوي يحارب الجذور الحرة التي قد تسبب ضررًا للخلايا.

يعزز فيتامين E من صحة الجلد ويقيه من الشيخوخة المبكرة، كما يدعم جهاز المناعة ويعزز صحة العين.

اللب السوري غني أيضًا بالمعادن المهمة مثل الماغنيسيوم والسيلينيوم، والماغنيسيوم يعزز صحة العظام ويشارك في أكثر من 300 عملية إنزيمية في الجسم، مما يساعد في تحسين وظيفة العضلات والأعصاب، أما السيلينيوم، فهو معدن نادر يلعب دورًا هامًا في حماية الخلايا من التلف ويعزز مناعة الجسم.

يعتبر اللب السوري مصدر جيد للألياف الغذائية، التي تسهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، فالألياف تساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا مفيدًا للأشخاص المصابين بمرض السكري.

يحتوي اللب السوري على مركبات نباتية تعرف باسم الفيتوستيرولات، التي تلعب دورًا في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، وتعتبر هذه المركبات مفيدة في دعم صحة القلب وتحسين مستويات الدهون في الجسم.

وتابعت، بشكل عام، يمكن أن يكون اللب السوري جزءًا صحيًا ومغذيًا من النظام الغذائي عند تناوله باعتدال، ولكن من الضروري الانتباه إلى الكميات المأخوذة لتجنب الإفراط في السعرات الحرارية والدهون، وإدخاله كوجبة خفيفة صحية أو كإضافة للسلطات والأطباق يمكن أن يعزز من قيمة النظام الغذائي بشكل كبير.