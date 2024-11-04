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صحة ومرأة

فوائد اللب السوري، يحمي من الإمساك وينقص الوزن ويحسن حالتك المزاجية

اللب السوري
اللب السوري

فوائد اللب السوري، اللب السوري من أنواع اللب الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويقدم فى مصر كتسالى شعبية.

وفوائد اللب السوري، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن اللب السوري، المعروف أيضًا ببذور عباد الشمس، من المكسرات المحبوبة في العديد من الثقافات حول العالم، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تجعله خيار صحي ومغذي.

عناصر غذائية مهمة موجودة في اللب السوري 

وأضافت منى، يحتوي اللب السوري على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، فهو مصدر ممتاز لفيتامين E، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في حماية خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على معادن مهمة مثل الماغنيسيوم، الحديد، والزنك، والتي تلعب دور مهم في تعزيز المناعة ودعم وظائف الجسم المختلفة.

فوائد اللب السوري للصحة 
فوائد اللب السوري للصحة 

فوائد اللب السوري للصحة 

وتابعت، أن من فوائد اللب السوري:

  • يعتبر اللب السوري مصدر غني بالدهون الصحية، خصوصًا الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، هذه الدهون تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية، كما يحتوي اللب على حمض اللينوليك، وهو نوع من الأحماض الدهنية الأساسية التي تدعم صحة القلب.
  • يعتبر اللب السوري غني بالألياف الغذائية، والألياف تعزز من صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتجنب مشاكل مثل الإمساك.
  • تناول الألياف أيضا يساهم في الشعور بالشبع، مما يساعد في إدارة الوزن بشكل أفضل.
  • اللب السوري له تأثير إيجابي على المزاج والصحة النفسية، حيث يحتوي اللب على حمض التريبتوفان، الذي يُعتبر مقدمة لهرمون السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، هذا يمكن أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقليل مستويات القلق.
  • اللب السوري مفيد لصحة الجلد والشعر، بفضل احتوائه على فيتامين E والزنك، حيث يساهم في تحسين مرونة البشرة ومظهرها، كما أن العناصر الغذائية الموجودة في اللب تعزز صحة الشعر وتساعد في نموه.

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن اللب السوري خيار غذائي ممتاز مليئ بالفوائد الصحية، من تعزيز صحة القلب وتحسين الحالة المزاجية إلى دعم الجهاز الهضمي، يمكن دمجه بسهولة في النظام الغذائي، لذا، يُنصح بإضافته كوجبة خفيفة صحية أو كمكون في وصفات متنوعة للاستفادة من فوائده الصحية العديدة.

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اللب السوري فوائد اللب السوري عناصر غذائية مهمة موجودة في اللب السوري الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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