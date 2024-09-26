يخفض الكوليسترول ويزيد من جمال البشرة والشعر، فوائد اللب السوري

فوائد اللب السوري، اللب السوري من التسالي المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وتباع بأسعار اقتصادية، وله عشاق كثيرون.

وفوائد اللب السوري، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة والدهون الصحية، وهو يستخرج من زهرة عباد الشمس.

أهمية تناول اللب السوري

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن اللب السوري، المعروف أيضًا ببذور دوار الشمس، هو نوع من الوجبات الخفيفة الشهيرة التي يستهلكها الكثيرون حول العالم، وله العديد من الفوائد الصحية التي تجعل منه خيار مثالي ضمن نظام غذائي متوازن، ويتميز اللب السوري بمحتواه الغني بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساهم في تعزيز صحة الجسم.

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فوائد اللب السوري الصحية

وأضاف السيد، أن من فوائد اللب السوري الصحية:

اللب السوري يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات مثل فيتامين E وفيتامين B1، والمعادن مثل الماغنسيوم والفسفور والنحاس والزنك، هذه العناصر تلعب دور هام في دعم وظائف الجسم الحيوية وتعزيز الصحة العامة.

يحتوي اللب السوري على الدهون غير المشبعة الصحية، خاصةً الأحماض الدهنية الأوميجا 6، التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

الفيتامين E الموجود في اللب السوري يُعتبر مضاد للأكسدة ويساهم في حماية القلب والشرايين من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

نظرًا لاحتوائه على فيتامين E بكميات كبيرة، فإن تناول اللب السوري يساعد في تحسين صحة الجلد والحفاظ على نضارته، حيث يعمل هذا الفيتامين كمضاد للأكسدة يحمي خلايا الجلد من الضرر ويساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة، كما أن النحاس والزنك الموجودين فيه يعززان صحة الشعر ويقويانه.

الألياف الغذائية الموجودة في اللب السوري تسهم في تحسين عملية الهضم ومنع حدوث الإمساك.

كما أنها تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام من خلال تعزيز حركة الأمعاء وتنظيم مستويات السكر في الدم.

اللب السوري يحتوي على كمية جيدة من الزنك والسيلينيوم، وهما عنصران ضروريان لدعم وتقوية جهاز المناعة.

الزنك يعزز من قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض، بينما يعمل السيلينيوم كمضاد للأكسدة يساعد في حماية الخلايا من التلف.

تناول اللب السوري يمكن أن يساعد في تحسين المزاج بفضل محتواه من الماغنيسيوم، والماغنيسيوم يلعب دور هام في تنظيم النواقل العصبية المسؤولة عن تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر والقلق.

رغم أن اللب السوري يحتوي على كمية من الدهون، إلا أن تلك الدهون هي من النوع الصحي غير المشبع، كما أن الألياف الغذائية الموجودة فيه تمنح شعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في التحكم في الشهية وبالتالي قد يساهم في إدارة الوزن بشكل فعال.

اللب السوري غني بالماغنسيوم والفسفور، وهما معدنان ضروريان للحفاظ على صحة العظام، الفسفور يساعد في تعزيز كثافة العظام، بينما الماغنيسيوم يسهم في امتصاص الكالسيوم بشكل فعال.