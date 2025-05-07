فوائد فول الصويا، لصحة القلب والعظام والتحكم في الوزن

يُعد فول الصويا من أهم المحاصيل الزراعية وأكثرها قيمة غذائية، وينتمي إلى فصيلة البقوليات، يُزرع فول الصويا بشكل واسع في مناطق مختلفة من العالم، ويُستخدم في العديد من الصناعات الغذائية والطبية.

يكتسب هذا النبات شهرة متزايدة نظرًا لفوائده الصحية المتعددة، التي تشمل الجوانب التغذوية والوقائية والعلاجية.

أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد فول الصويا عديدة ومذهلة، نظرا لما يحتوي عليه من العديد من المغذيات الطبيعية، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، مما يجعله يساهم في تحسين الصحة العامة عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أهم فوائد فول الصويا، في السطور التالية.

أولًا: القيمة الغذائية لفول الصويا

فول الصويا مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، مما يجعله مكونًا غذائيًا متكاملًا. يحتوي فول الصويا على:

فول الصويا لصحتك

البروتين النباتي عالي الجودة: وهو من القلائل في عالم النبات الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

الدهون الصحية: وخاصة أحماض أوميغا-3 وأوميغا-6، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الألياف الغذائية: التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

الفيتامينات: مثل فيتامين K، وفيتامين B المركب، وخاصة B1 (الثيامين) وB9 (حمض الفوليك).

المعادن: مثل الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، والزنك.

ثانيًا: الفوائد الصحية لفول الصويا

1. تعزيز صحة القلب

أظهرت دراسات متعددة أن استهلاك فول الصويا أو منتجاته يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL). كما أن احتواءه على أحماض أوميغا-3 والألياف يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. الوقاية من السرطان

يحتوي فول الصويا على مركبات طبيعية تُعرف بالإيزوفلافونات، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان الثدي والبروستاتا. وتُظهر بعض الدراسات أن الإيزوفلافونات تساعد في تنظيم مستويات الهرمونات في الجسم مما يقلل من فرص الإصابة بأنواع معينة من السرطان المرتبطة بالهرمونات.

3. تقوية العظام

يُعد فول الصويا مصدرًا ممتازًا للكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان لبناء العظام والحفاظ على قوتها. كما أن الإيزوفلافونات تساهم في تحسين كثافة العظام، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

4. دعم الصحة الهرمونية للنساء

بفضل مركبات الإيزوفلافون، يُعتبر فول الصويا من الأطعمة المفيدة للنساء خلال فترات انقطاع الطمث. حيث يساعد في تقليل الأعراض المصاحبة مثل الهبّات الساخنة والتقلبات المزاجية، نظرًا لتأثيره الشبيه بالاستروجين النباتي.

5. تحسين وظائف الدماغ

تشير بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم لفول الصويا قد يساهم في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، وخاصة لدى كبار السن، بسبب محتواه من مركبات مضادة للأكسدة وعناصر غذائية داعمة للدماغ.

6. التحكم في الوزن

بفضل محتواه العالي من البروتين والألياف، يساعد فول الصويا في الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يساهم في تقليل السعرات الحرارية المُتناولة وبالتالي المساعدة في التحكم بالوزن.

فول الصويا وفوائده

ثالثًا: الاستخدامات الغذائية لفول الصويا

يتوفر فول الصويا في أشكال متعددة يمكن استخدامها في الطهي، ومن أبرزها:

حليب الصويا: بديل نباتي للحليب الحيواني، غني بالبروتين وقليل الدهون.

التوفو (Tofu): نوع من الجبن النباتي المصنوع من حليب الصويا، ويستخدم في العديد من الأطباق الآسيوية.

الإدامامي (Edamame): فول الصويا الأخضر، يُطهى على البخار أو يُسلق ويُستخدم كوجبة خفيفة صحية.

صلصة الصويا: تُستخدم في التتبيل والطبخ، وتضيف نكهة مميزة للأطعمة.

دقيق الصويا: يُستخدم في صناعة المخبوزات الغنية بالبروتين.

خامسًا: الاحتياطات والملاحظات

رغم الفوائد العديدة لفول الصويا، يجب تناوله باعتدال، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية، حيث أن بعض مكوناته قد تؤثر على امتصاص أدوية الغدة. كما يُفضل اختيار منتجات فول الصويا العضوية لتجنب الآثار السلبية المحتملة للمبيدات الزراعية أو التعديلات الوراثية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.