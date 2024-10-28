اللب السوري، يقلل التوتر ويقوي العظام وينظم سكر الدم

فوائد اللب السوري، أو بذور عباد الشمس، للصحة عديدة، وهو نوع من البذور الزيتية ذات الطعم المميز والقيمة الغذائية العالية.

ويعتبر اللب السوري من الأغذية الصحية، لما يحتوي عليه من مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، بما في ذلك البروتينات، الدهون الصحية، الألياف، الفيتامينات والمعادن.



أهم فوائد اللب السوري للصحة

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن اللب السوري من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحسين الصحة العامة. بفضل احتوائه على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية.



اللب السوري وفوائده



وأضافت الدكتورة هدى، أنه يمكن للب السوري أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن. يمكن استهلاكه كوجبة خفيفة لذيذة ومغذية تساهم في تعزيز صحة القلب، والجهاز المناعي، والجهاز الهضمي، ودعم صحة البشرة والشعر، وتحسين الحالة النفسية.

وتستعرض الدكتورة هدى، في هذا التقرير أهم فوائد اللب السوري وتأثيراته الإيجابية على صحة الإنسان.

1. دعم صحة القلب

يحتوي اللب السوري على نسبة جيدة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة حمض الأوليك وحمض اللينوليك، وهي أحماض دهنية تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اللب السوري على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان للحفاظ على ضغط الدم في مستوياته الطبيعية وتحسين صحة القلب بشكل عام.

2. تعزيز الجهاز المناعي

من أهم فوائد اللب السوري أنه يعزز جهاز المناعة بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين E، وهو مضاد أكسدة قوي يعمل على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. كما أن فيتامين E يساهم في تعزيز جهاز المناعة ويقي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض. بالإضافة إلى فيتامين E، يحتوي اللب السوري على الزنك والسيلينيوم، اللذان يلعبان دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة.

3. تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي اللب السوري على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تلعب دورًا حيويًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي. الألياف تساعد في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من مشاكل الهضم مثل الإمساك. تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل اللب السوري، يساعد في تحسين عملية الهضم ويقلل من احتمالية الإصابة بالتهابات الأمعاء والأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي.

4. مصدر جيد للطاقة

يعد اللب السوري من مصادر الطاقة الطبيعية بفضل احتوائه على نسبة عالية من الدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات المعقدة. هذا يجعله خيارًا ممتازًا كوجبة خفيفة لمنح الجسم الطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية. ويعد استهلاك اللب السوري مناسبًا لمن يبحثون عن طعام صحي يمنحهم شعورًا بالشبع ويزيد من طاقتهم دون التسبب في زيادة الوزن المفرطة.

اللب السوري للصحة

5. دعم صحة البشرة والشعر

فيتامين E في اللب السوري لا يفيد فقط جهاز المناعة، بل يلعب أيضًا دورًا هامًا في صحة البشرة والشعر. يساعد هذا الفيتامين على حماية البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية الضارة، كما يساهم في تقليل علامات الشيخوخة ويمنح البشرة إشراقة صحية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور عباد الشمس على الأحماض الدهنية التي تغذي فروة الرأس وتساعد في تقوية الشعر وتقليل تساقطه.

6. المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم

اللب السوري يحتوي على كمية منخفضة من الكربوهيدرات البسيطة، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة. الألياف الغذائية الموجودة في اللب تساعد أيضًا في تباطؤ امتصاص السكر في الدم، مما يساهم في الوقاية من تقلبات السكر المفاجئة ويقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

7. تحسين صحة العظام

من الفوائد الأخرى للب السوري هو دوره في دعم صحة العظام، وذلك بفضل احتوائه على المغنيسيوم والفوسفور والزنك. هذه المعادن أساسية لبناء عظام قوية وصحية، كما تساعد في الوقاية من هشاشة العظام وتحسين كثافة العظام. ويعتبر اللب السوري خيارًا جيدًا لتعزيز صحة العظام خاصةً لدى الأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من الأطعمة الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم.

8. المساهمة في تقليل التوتر وتحسين المزاج

يحتوي اللب السوري على التربتوفان، وهو حمض أميني يلعب دورًا في تحفيز إنتاج السيروتونين في الدماغ. السيروتونين هو ناقل عصبي يساهم في تحسين المزاج والشعور بالراحة وتقليل التوتر. يُعتقد أن تناول اللب السوري قد يكون له تأثير مهدئ ومساعد على الاسترخاء، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية لمن يشعرون بالتوتر أو يرغبون في تحسين حالتهم المزاجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.













