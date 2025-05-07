الدوري السعودي، النصر يتقدم على الاتحاد بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق النصر على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي.

وافتتح ساديو ماني التسجيل لفريق النصر في الدقيقة الثالثة، وأضاف أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 37.

تشكيل النصر لمباراة الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، سيماكان، نواف بوشل.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أيمن يحيى، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الاتحاد لمباراة النصر

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

وانطلقت مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

وتبث مباراة النصر والاتحاد عبر شبكة قنوات إس إس سي السعودية الرياضية، وتحديدا قناة SSC1 HD.

ودخل النصر المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، من 18 انتصارًا و6 تعادلات و5 هزائم، ويسعى لخطف النقاط الثلاث للإبقاء على آماله في المنافسة على لقب الدوري.

بينما يطمح نادي الاتحاد لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي التي يحتلها برصيد 68 نقطة، من 21 فوزًا و5 تعادلات و3 خسائر، لأن أي خسارة ستقرب الهلال من المنافسة، حيث سيصبح الفارق بينهما 3 نقاط فقط حال فوز الهلال على الرائد اليوم.

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