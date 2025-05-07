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رياضة

بتغريدة وقائمة، كيف احتفى رونالدو باستدعاء نجله لمنتخب البرتغال (صور)

كريستيانو جونيور،
كريستيانو جونيور، فيتو

في أول تعليق من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على استدعاء نجله، بشكل رسمي، لتمثيل منتخب البرتغال تحت 15 عامًا.

وانضم كريستيانو جونيور، لأول مرة، للدفاع عن ألوان منتخب البرتغال للناشئين لخوض بطولة ودية في كرواتيا خلال شهر مايو الجاري.

واحتفى كريستيانو رونالدو بانضمام نجله، لأول مرة، لمنتخب البرتغال، ونشر تغريدة المنتخب البرتغالي عبر خاصية ستوري بحسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب:" فخور بك يا بني".

ونشر رونالدو صورة ضوئية للقائمة المعلنة من جانب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عبر حسابه على موقع إنستجرام.


وتفاعلت والدة النجم البرتغالي رونالدو بنشر رسالة لحفيدها بعد انضمامه إلى منتخب بلادها.

ونشرت ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، والدة كريستيانو رونالدو، وجدة جونيور، رسالة عبر "إنستجرام".

وقالت ماريا: "فخورة للغاية بالابن الذي يسير على خطى والده، ويمثل منتخبنا البرتغالي، جدتك ستكون هناك لتشجيعك".

 

ويخوض المنتخب البرتغالي البطولة الودية ضد اليابان، واليونان، وإنجلترا، في كرواتيا.

ونال رونالدو الصغير متابعة من الجهاز الفني لمنتخب البرتغال بعد تألقه اللافت مع فريق النصر السعودي للناشئين.

ومن المقرر أن يلعب كريستيانو جونيور، لأول مرة، بقميص منتخب البرتغال في مباراة اليابان، يوم الثلاثاء المقبل، ضد اليابان.

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