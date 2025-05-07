كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة ادعاءات إحدى السيدات بشأن ميراث والده الراحل

كشف كريم محمود عبد العزيز حقيقة ادعاءات إحدى السيدات خلال الفترة الماضية بشأن ميراث والده الراحل محمود عبد العزيز، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وعدم السماح بالتجاوز مرة أخرى.

بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز

ونشر كريم محمود عبدالعزيز عبر صفحته الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات إنستجرام قائلًا: “في الآونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء على والدنا الراحل رحمه الله، وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوي قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها”.

وقد جاء نص البيان كالتالي:

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