نقل والدة "أوس أوس" للعناية المركزة بعد تعرضها لأزمة صحية

كشف الفنان محمد أسامة الشهير بـ “أوس أوس”، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” عن تعرض والدته لأزمة صحية أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

ونشر محمد أسامة صورة من داخل غرفة العناية المركزة وكتب عليها قائلا: “ادعوا لأمي تقوم بالسلامة”، وسط تفاعل كبير من متابعيه بالدعاء لوالدته.

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