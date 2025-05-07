الأربعاء 07 مايو 2025
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ثقافة وفنون

رغم مرور 22 عاما على عرضه، فيلم "سهر الليالي" يرفع شعار "كامل العدد" بالسينما اليوم

سهر الليالي، فيتو
سهر الليالي، فيتو

على الرغم من عرضه قبل 22 عاما بمختلف دور العرض السينمائي ووسائل البث الرقمي إلا أن ما زال عشاق فيلم “سهر الليالي” ينتظرون عرضه بدور السينما.

إذ رفعت سينما زاوية اليوم الأربعاء التي قررت عرض الفيلم بشاشات السينما من جديد شعار “كامل العدد” معلنةً عن شراء جميع تذاكر السينما اليوم لمشاهدة الفيلم.

 

قصة وأبطال فيلم سهر الليالي

ويأتي فيلم سهر الليالي من إخراج هاني خليفة وشارك فى بطولته عدد من النجوم، فى مقدمتهم: فتحي عبد الوهاب، منى زكي، جيهان فاضل، خالد أبو النجا،علا غانم، شريف منير، حنان ترك وأحمد حلمي.

يناقش الفيلم العديد من المشكلات الأسرية والاجتماعية، من بينها أزمة الخيانات الزوجية المتعددة من الرجل وسكوت الزوجة عن هذه الخيانة حتى تتفجر الأزمات، ومشكلة الحب القديم وما ينتج عنه من عرقلات في الحياة الزوجية رغم ارتضائه بتعالي زوجته عليه.
 

كذلك يستعرض الفيلم قضية نفور المرأة من زوجها ورفضها له، وإحساسها بالحرمان من المشاعر، وخوف الشباب من الارتباط بالزواج لما يترتب عليه من مسؤوليات.

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أحمد حلمي جيهان فاضل خالد أبو النجا حنان ترك فيلم سهر الليالي علا غانم فتحي عبد الوهاب كامل العدد

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