أخبار مصر اليوم: الحكومة تكشف تطورات قانون الإيجار القديم وأزمة البنزين.. حقيقة سيطرة موانئ أبو ظبي على الممر الملاحي لقناة السويس.. وزيادة "تكافل وكرامة" بـ11 مليار جنيه

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حقيقة انحياز الحكومة في قانون الإيجار القديم لطرف الملاك على حساب المستأجرين.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن كل المؤشرات الاقتصادية في الاتجاه الإيجابي رغم كل التحديات والظروف الإقليمية والعالمية.

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحجر الزراعي المصري تلقى إشادة من دولة السلفادور ودول أمريكا اللاتينية بجودة الصادرات الزراعية المصرية من محاصيل الموالح، لمطابقتها للمواصفات الخاصة بالصحة النباتية.

قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك لجنة مشكلة للتأكد من جودة البنزين المكرر محليا بشهادات المنشأ وحسب المواصفات القياسية، والتفتيش على محطات الوقود، وشحنات البنزين المستوردة من 16 إبريل الماضي، وذلك بعد شكاوى من البنزين المغشوش.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الوزراء في أثينا، برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى اليونان.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، إجراء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، وفقا لما هو محدد، خلال الأيام المقبلة.

كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن احتياطي مخزون السلع الأساسية والاستراتيجية.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أعضاء الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بحضور المهندس أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لدعم جهود التنمية البشرية وتحقيق التكامل بين قطاعات الوزارات كافة بما يسهم في تحسين مؤشرات التنمية المستدامة.

أعلن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، خلال اجتماعه الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الاستعداد لإطلاق كليات "الكوزن اليابانية" في مصر، وذلك اعتبارًا من سبتمبر 2025، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالإشارة إلى احتفالية عيد العمال، قائلًا: في بداية هذا الأسبوع تشرفنا بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال من مدينة السويس الباسلة، وافتتاح مصنع مهم جدًا في صناعة قضبان السكك الحديدية التابع لشركة السويس للصلب، وفي خطابه الذي ألقاه في هذه المناسبة، أكد حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصري، وأعلن التوقيع على إصدار قانون العمل الجديد، كما وجه الحكومة بمجموعة كبيرة من التكليفات وكلها في صالح العامل المصري، واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، كلفت مُباشرةً وزير العمل مع الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس وعرضها على المجلس لاعتمادها وتوضع حيز التنفيذ.

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق على مبلغ 53 مليار و632 مليون جنيه قيمة استخدامات الديوان العام للسنة المالية 2025-2026 مقابل 39 مليار جنيه و445 مليون جنيه للسنة المالية 2024-2025، وتبلغ قيمة الزيادة مبلغ 14 مليار و186 مليون جنيه.

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة ميدانية إلى محافظة الغربية، يتفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٢١ مايو إلي ٤ يونيه ٢٠٢٥.

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