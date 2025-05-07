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أخبار مصر

الحكومة تعلن إطلاق كليات "الكوزن اليابانية" في مصر بالتعاون مع JICA

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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أعلن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، خلال اجتماعه الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الاستعداد لإطلاق كليات "الكوزن اليابانية" في مصر، وذلك اعتبارًا من سبتمبر 2025، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الكليات تأتي في إطار خطة الدولة لربط منظومة التعليم بسوق العمل المحلي والدولي، وتُعد إحدى نماذج التعليم الفني والتطبيقي المتقدمة التي تستند إلى النموذج الياباني في التدريب والتأهيل.

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الياباني بشأن المشروع، وجارٍ الإعداد الفني والتجهيزي لبدء الدراسة في الكليات الجديدة، التي تستهدف تزويد الطلاب بالمهارات التطبيقية الحديثة وربطهم بسوق العمل من خلال التدريب داخل المصانع والشركات.

ويأتي هذا المشروع ضمن توجه الدولة لتعزيز التعليم الفني وتبني نماذج دولية ناجحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

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